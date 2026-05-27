Crisis de costos y desigualdad: La brecha entre la economía macro y la realidad financiera de los estadounidenses

A pesar de la resiliencia macroeconómica y los récords del mercado bursátil, un número creciente de estadounidenses, incluso con salarios altos, llegan a su límite financiero. La combinación de inflación acumulada, alza en el precio de la gasolina por conflictos geopolíticos y una recuperación económica en forma de K profundiza la sensación de inseguridad y empeora la desigualdad.

Kris Massey, una enfermera especializada de 57 años con un salario de seis cifras, se encontró recientemente frente al mostrador de una joyería con la intención de vender un par de piezas heredadas de su abuela para cubrir algunas facturas.

Su situación financiera, que Describe como una lucha diaria, se ha vuelto insostenible tras años de precios en aumento y un prolongado período de desempleo. Desde 2012 hasta 2023, trabajó en dos lugares, pero una cirugía de espalda compleja puso fin a la posibilidad de mantener un segundo empleo. Los ahorros que tenía para su Jubilación se vieron seriamente mermados durante los meses en que estuvo sin trabajo. En sus propias palabras, solo intenta resistir.

Este caso personal ilustra un fenómeno más amplio en la economía estadounidense: mientras la gigantesca maquinaria económica del país sigue funcionando a pesar de crisis sucesivas, muchos de sus componentes internos muestran claros signos de desgaste. Un número creciente de estadounidenses, cuyo trabajo y gasto alimentan esa maquinaria, están llegando a su límite financiero.

Ya castigados por los efectos acumulativos de más de cinco años de alta inflación, ahora se enfrentan a una nueva crisis de costos derivada de la guerra en Medio Oriente y la consiguiente escasez de suministro de petróleo, que ha desencadenado un fuerte aumento en los precios de la gasolina y mayores riesgos de contagio inflacionario. Había un optimismo generalizado a principios de año de que el crecimiento económico se aceleraría, que la incertidumbre se disiparía impulsando la contratación y la confianza del consumidor, que las devoluciones de impuestos proporcionarían un colchón financiero y que la inflación disminuiría aún más, allanando el camino para tipos de interés más bajos.

Sin embargo, la realidad actual ha diluido esas expectativas. Este mes, un indicador clave de la confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo de la historia. Los estadounidenses se sienten peor con respecto a la economía que durante eventos disruptivos anteriores como la guerra de Vietnam, la crisis del petróleo de la década de 1970, el 11-S, la Gran Recesión, la pandemia de covid-19 y el repunte inflacionario posterior.

Paradójicamente, los datos económicos agregados del año muestran cierta resiliencia, y el mercado de valores, que no equivale a la economía real, suena como una época dorada. A pesar de este panorama macroeconómico aparentemente estable, las solicitudes de quiebra han aumentado en los últimos tres años, los niveles de deuda han crecido, las tasas de morosidad han subido y la tasa de ahorro personal se encuentra en su nivel más bajo en más de tres años.

Massey, que vive en un suburbio de Nashville con un costo de vida relativamente bajo, expresa la contradicción que muchos sienten: debería pertenecer a la clase media, debería estar bien, pero no lo está. SegúnDavid Ortega, profesor de economía alimentaria en la Universidad Estatal de Michigan, el impacto es desproporcionado para los hogares de bajos ingresos, ya que una mayor parte de sus ingresos se destina a necesidades básicas como alimentos y gasolina.

Además, a medida que los consumidores de mayores ingresos optan por alternativas más económicas en lugar de marcas de lujo, aumenta la demanda de productos de menor costo, pero para quienes ya compraban las opciones más básicas no hay alternativa a la que recurrir.

David Michael Tinsley, economista sénior del Bank of America Institute, señala que el gasto de los consumidores registró una tasa de crecimiento anual del 4 % en abril, incluso sin considerar la gasolina, impulsado en parte por mayores reembolsos de impuestos y la persistencia de una economía en forma de K. Esta forma de K, donde unos pocos se recuperan rápidamente mientras la mayoría se estanca o empeora, ha exacerbado las desigualdades de ingresos y riqueza, que según Tinsley se han ampliado en los últimos años.

La situación de Kris Massey, atrapada entre un salario que teóricamente debería ser suficiente y una realidad de costos que la supera, es un microcosmos de esta dinámica más amplia que está redefiniendo el bienestar financiero de millones de estadounidenses





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