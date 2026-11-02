Crisis automotriz: Volkswagen y Volvo caen en China mientras BYD y Geely exportan

Volkswagen y Volvo sufren la desaceleración en China con caídas de beneficios, mientras BYD y Geely impulsan su negocio mediante exportaciones internacionales récord en el sector.

El sector automotriz global está experimentando una profunda reestructuración geopolítica y económica marcada por la desaceleración del mercado chino. Fabricantes europeos consolidados como Volkswagen y Volvo han visto sus beneficios deteriorarse significativamente debido a la baja demanda local y la intensa competencia. En contraste, las marcas chinas como BYD y Geely han logrado un crecimiento exponencial centrado en la expansión de sus exportaciones internacionales.

Volkswagen y Audi sufren caída de beneficios

El grupo Volkswagen se ha convertido en uno de los grandes damnificados de la guerra de precios en la República Popular de China. La saturación de este mercado ha obligado a las firmas locales a cruzar fronteras, mientras que los fabricantes extranjeros enfrentan una competencia feroz. Los resultados financieros del tercer trimestre reflejan un grave problema estructural para la alemana.

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Los beneficios de Volkswagen se han hundido hasta los 5.822 millones de euros, lo que supone una caída cinco veces mayor en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra es consecuencia directa de la debilidad en el mercado chino, los aranceles impuestos por la administración de Trump y la situación específica de su división de lujo, Porsche. Las entregas totales del consorcio han descendido de 6,6 millones a 5,9 millones de vehículos a lo largo del año.

Dentro del mismo grupo, la marca Audi no ha logrado escapar de esta tendencia negativa. Los beneficios de la firma de los cuatro aros se han desplomado un 41%, situándose en los 1.218 millones de euros según sus publicaciones oficiales. Audi ha señalado directamente la República Popular como un factor clave en esta reducción de rentabilidad, reconociendo la dificultad de mantener su posición en un entorno cambiante.

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Volvo cae al perder apoyo en la República Popular

Más al norte, el fabricante sueco Volvo también ha presentado evidencias claras de los efectos de la desaceleración en el mercado asiático. Propiedad del grupo Geely, la marca ha comunicado unos resultados con una mancha considerable en sus cuentas. La población china ha dejado de apostar por el producto europeo, y Volvo está sufriendo las consecuencias de este cambio de preferencias.

Según los datos publicados en sus cuentas, las entregas de Volvo en China se redujeron un 40% durante el tercer trimestre. Esta caída drástica arrastró consigo unos ingresos ya maltrechos, evidenciando la vulnerabilidad de las marcas occidentales ante la resistencia del consumidor local frente a la oferta nacional más agresiva y diversificada.

Geely y BYD impulsan su negocio con exportaciones

La particularidad del mercado chino, donde luchan más de 120 marcas por satisfacer a los 1.400 millones de habitantes, ha forzado a las compañías locales a mirar hacia el exterior. Geely es un ejemplo claro de esta estrategia, acumulando un crecimiento exponencial en los últimos meses. Sus resultados muestran que sus beneficios se han disparado un 28% en el último trimestre, alcanzando los 652 millones de euros.

Las exportaciones son el protagonista indiscutible de este éxito. De las 812.523 unidades entregadas a nivel mundial en ese periodo, 323.442 correspondían al mercado internacional. Esto representa aproximadamente el 40% de las ventas totales, demostrando que el negocio en el extranjero es crucial para la firma asentada en Chengdu.

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Situação similar vive BYD, otra de las marcas chinas más vendidas en España. En el tercer trimestre, la compañía ingresó 1.350 millones de euros. Aunque el beneficio anual se ha enfriado un 4,2%, las ventas interanuales han crecido un 13%, con un stock que aumentó un 60%. BYD atribuye estas cifras directamente al aumento del negocio en el extranjero, subrayando la importancia de los mercados exteriores para su estrategia global.

Fabricantes coreanos superados por la competencia asiática

La presión no solo afecta a los gigantes alemanes. Los grandes actores coreanos también empiezan a padecer la situación de sus vecinos asiáticos. Kia ha reportado ingresos que se han situado en los 3.654 millones de euros. Aunque su comercialización ha crecido, alcanzando los 2,44 millones de vehículos entregados, los resultados no han sido los esperados en comparación con el dinamismo de sus competidores chinos.

Hyundai también se ha visto rebasada por la derecha por las compañías chinas en varios mercados. Por primera vez en la historia, las marcas chinas han superado en número de ventas a las japonesas en Europa, según confirma el informe de Dataforce. Esta inversión de roles históricos marca un nuevo capítulo en la industria del automóvil.

Hasta el mes de septiembre, la cuota de mercado de las firmas chinas se disparó hasta el 12,7% del cómputo global en Europa. Este porcentaje les permite rebasar a grandes del mercado japonés como Toyota o Nissan, que se conforman actualmente con un 11,9% de las entregas. Este cambio estructural redefine el equilibrio de poder en la industria automotriz mundial.