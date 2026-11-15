Crisis aérea EE.UU.: Duffy exige fondos y Trump respalda modernización FAA

La Administración Federal de Aviación y el FBI investigan el fallo técnico en El Dorado. El secretario Sean Duffy solicita 50.000 millones para renovar la infraestructura aérea.

La crisis operativa en el transporte aéreo de Estados Unidos continúa definiendo la agenda política y técnica del país. El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la suspensión nacional de vuelos del viernes a una falla técnica en un router en El Dorado, Arkansas, durante el reemplazo de cableado de cobre por fibra óptica. Esta incidencia desencadenó una cadena de eventos que paralizó la red aérea y generó una disputa sobre la modernización de los sistemas.

Falla técnica en El Dorado y respuesta de L3Harris

El incidente comenzó cuando los socios de L3Harris reemplazaban un antiguo cable de cobre en una instalación de control del tráfico aéreo. Según Sean Duffy, este trabajo se realiza miles de veces sin problemas, pero los routers comenzaron a saturar la red esa vez específica. La Administración Federal de Aviación (FAA) y el FBI investigan el router retirado en uno de los laboratorios del contratista para determinar si fue un error de instalación o un defecto del equipo. L3Harris ha confirmado su cooperación plena y el envío de dispositivos de Texas y Arkansas a Florida para su análisis exhaustivo.

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Presión política por modernización del control aéreo

El secretario de Transporte evitó responsabilizarse directamente, atribuyendo la situación a administraciones anteriores. Sean Duffy solicitó US$ 50.000 millones en fondos de emergencia al Congreso, una cifra superior a su petición previa de más de US$ 30.000 millones. El presidente Donald Trump respaldó públicamente esta demanda, criticando la obsolescencia de un sistema que usa papel y disquetes. Trump afirmó que el diseño actual tiene 50 años y pidió una implementación rápida y eficiente del nuevo sistema, culpando a la administración anterior de retrasos significativos.

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Impacto en pasajeros y normalización operativa

Las aerolíneas han reorganizado pasajeros y tripulaciones para reducir los vuelos pendientes, logrando que hoy se cancelen menos vuelos. Los horarios están comenzando a normalizarse después de la reestructuración masiva del viernes. Sin embargo, el secretario de Transporte advirtió que seguirían habiendo interrupciones en los viajes aéreos si no se aprueba la modernización completa de la infraestructura nacional de comunicación y gestión del tráfico.