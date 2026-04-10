Crecimiento de la Infraestructura de Recarga en España: Un Avance Agridulce

El último Barómetro de Electromovilidad de Anfac revela un crecimiento en la infraestructura de recarga pública en España durante el primer trimestre de 2026, pero el ritmo se desacelera. Se destaca la necesidad de mejorar la operatividad y la interoperabilidad para impulsar la movilidad eléctrica.

La infraestructura de recarga de acceso público en España experimentó un crecimiento del 3,8% durante el primer trimestre de 2026, lo que se tradujo en la instalación de 2.005 nuevos puntos de recarga a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta información se desprende del último Barómetro de Electromovilidad , un estudio elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ( Anfac ).

Aunque este incremento representa un avance en la expansión de la infraestructura necesaria para el vehículo eléctrico, el ritmo de crecimiento se sitúa por debajo del promedio trimestral observado en los dos años previos, lo cual plantea interrogantes sobre la velocidad de la transición hacia la movilidad eléctrica. En total, la red de recarga pública en España cuenta con 55.077 puntos operativos. Sin embargo, la cifra real podría ser significativamente mayor. La Anfac señala que existen 17.073 puntos de recarga ya instalados que, por diversas razones, no se encuentran en funcionamiento. Durante el primer trimestre de 2026, se registraron 733 puntos en esta situación. Si todos estos puntos estuvieran operativos, la red de recarga pública española alcanzaría los 72.150 cargadores. Este dato pone de manifiesto un desafío importante en la implementación de la electromovilidad en España: la necesidad de optimizar la eficiencia y disponibilidad de la infraestructura existente.\El análisis de la Anfac destaca que uno de cada cuatro puntos de recarga instalados no está operativo actualmente, lo que limita el potencial de la red y dificulta la experiencia de los usuarios de vehículos eléctricos. José López-Tafall, director general de Anfac, subrayó la urgencia de agilizar los procesos administrativos y mejorar la interoperabilidad de los sistemas de recarga para garantizar un funcionamiento óptimo de la red. Esta optimización es crucial para fomentar la adopción del vehículo eléctrico y acelerar la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible. El Barómetro de Electromovilidad no solo evalúa el crecimiento de la infraestructura de recarga, sino que también ofrece una perspectiva más amplia sobre la evolución de la movilidad eléctrica en España, un elemento clave para la sostenibilidad ambiental. El estudio presenta un indicador global de electromovilidad, que se calcula a partir del Indicador de Penetración de Vehículo Electrificado y el Indicador de Infraestructura de Recarga. Este indicador global sitúa a España con una mejora de 1,6 puntos en comparación con el trimestre anterior, alcanzando una puntuación total de 25,4 sobre 100. La Anfac atribuye este progreso al crecimiento del indicador de penetración de vehículo electrificado, impulsado por el aumento de matriculaciones de turismos electrificados, que en los tres primeros meses de 2026 sumaron 68.627 unidades.\Este avance en la electrificación del parque automovilístico sitúa a España en una posición similar a la de sus vecinos europeos, quienes también experimentan un crecimiento de 1,9 puntos en el indicador de movilidad eléctrica. No obstante, España todavía se encuentra a cierta distancia de la media continental, cuya valoración se sitúa en 38 puntos sobre 100, lo que indica un margen significativo de mejora. En cuanto a la distribución regional del indicador global de movilidad, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Aragón, Asturias y las Islas Baleares se sitúan por encima de la media nacional. Las comunidades autónomas que registraron los mayores incrementos en el último trimestre fueron Castilla-La Mancha (+2,5), Castilla y León (+2,3) y Cantabria (+2,2), lo que demuestra un esfuerzo constante por impulsar la movilidad eléctrica en estas regiones. El informe de Anfac resalta la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado para superar los desafíos pendientes y acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente





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