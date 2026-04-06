Creas Impacto II Cierra con 65 Millones de Euros y Refuerza la Inversión de Impacto en España

El segundo fondo de Creas Impacto, liderado por Lara Viada, cierra con 65 millones de euros, consolidando la inversión de impacto en España. El fondo apoya startups con impacto social y medioambiental, demostrando la compatibilidad entre rentabilidad y transformación social.

Con un volumen total de 65 millones de euros, el segundo fondo de Creas Impacto , gestionado por Lara Viada , ha completado su cierre. Este hito marca un importante paso en el desarrollo de la inversión de impacto en España, demostrando la creciente madurez y el interés de diversos inversores en apoyar proyectos con impacto social y medioambiental.

El cierre formalizado tras un primer cierre en julio de 2024, permitirá a Creas Impacto II continuar impulsando el crecimiento de startups innovadoras que abordan necesidades sociales cruciales y problemas relacionados con la sostenibilidad. La confianza depositada en el fondo por instituciones como Cofides, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Axis, family offices de España, Francia y Alemania, y fundaciones como Carasso, Vicente Ferrer y la de ONCE, refleja la solidez del proyecto y su capacidad para generar valor social y económico.\El éxito de Creas Impacto II reside en su capacidad para demostrar que la inversión de impacto y los retornos financieros competitivos no son objetivos incompatibles. Lara Viada, socia directora de Creas Impacto, destaca que el fondo busca probar que el impacto profundo y los retornos competitivos pueden coexistir, y que el esfuerzo adicional dedicado a seleccionar y apoyar proyectos con impacto social y medioambiental es altamente beneficioso. Creas Impacto II ya ha materializado seis inversiones significativas, incluyendo la reciente adquisición del 70% de Desconect@, una empresa líder en el cuidado de la salud mental de adolescentes. Otras inversiones incluyen Zen Educate, una plataforma del Reino Unido centrada en la gestión de personal docente; Qida y Miresi, plataformas españolas dedicadas al cuidado de personas mayores; Lillian Care, un proyecto alemán de telemedicina para áreas rurales; y Goal Systems, una startup española que se enfoca en la optimización del transporte. Este diversificado portafolio de inversiones refleja el compromiso del fondo con la innovación y el apoyo a proyectos que abordan retos sociales y ambientales en diferentes sectores y geografías.\El fondo ha demostrado una notable velocidad en la ejecución de su estrategia de inversión. En tan solo 18 meses desde su primer cierre, Creas Impacto II ha desplegado aproximadamente el 40% de su capital, superando las expectativas iniciales. Este ritmo acelerado es un testimonio de la calidad de las oportunidades de inversión identificadas y de la capacidad del equipo de Creas Impacto para ejecutar su plan de negocio de manera eficiente. La gestora se mantiene firme en su objetivo de apoyar a emprendedores que están transformando sectores críticos como la salud mental, los cuidados y la educación. El enfoque de Creas Impacto en la inversión de impacto no solo beneficia a las empresas en las que invierte, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y sostenible. La consolidación de Creas Impacto II como un fondo relevante en el panorama de la inversión de impacto en España, refuerza el mensaje de que la rentabilidad financiera y el impacto social positivo son totalmente compatibles





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