Craig Foster seguirá profundizando en las obras de Pynchon

Es recomendable analizar las tres últimas novelas de Pynchon juntas para apreciar su forma de escribir y sus profusos detalles; el enfoque individual de cada novela puede ofrecer una interpretación más clara de su estilo y su estilo en conjunto. Además, la novela incluye una escritura emocionante y una escena final.

Siendo estas sus tres últimas novelas, alguien con más tiempo, ganas y espacio debería analizarlas en conjunto, con el ojo puesto en sus vasos comunicantes.

Quizás en ellas se encuentre una más que perspicaz lectura sobre los porqués dea vista de pájaro no pasaría de ser un pin-pan-pun escrito por un emporrado en estado de gracia Pynchon siempre ha sido un escritor que cautiva con una narrativa visceral, repleta de personajes y situaciones extraordinarias, con sus diálogos duros y incisivos, sus rimas y su prosa juguetona. La novela está ambientada en los años treinta del pasado siglo y transcurre su trama entre Milwaukee y Budapest.

Allí se encuentra la Trans-Trianon 2000, una ruta que atravesará buena parte de la acción de la novela. También hace cameos la historia de la Guerra Civil Española, la llamada Transycarpacia y la aparición de los Nazis. Pynchon, a pesar de su aparente obsesión por su fiel estilo y sus divagaciones, demuestra que también puede escribir novelas más redondas y equilibradas. Son páginas brillantes con una emocionante escena final





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