Críticas internacionales llueven sobre el estilo 'suicida' del Barcelona en la Champions tras la eliminación

El FC Barcelona cae en cuartos de final de la Champions League 2026 ante el Atlético de Madrid, y la prensa internacional señala el modelo de juego ofensivo y arriesgado de Hansi Flick como la principal causa de la eliminación, tildándolo de 'fútbol de circo' y 'suicida'.

El FC Barcelona ha quedado eliminado de las semifinales de la Liga de Campeones 2026, tras sufrir una derrota ante el Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Hansi Flick logró una remontada impresionante, anulando la desventaja de 0-2 de la ida en tan solo 24 minutos. Sin embargo, un gol crucial del equipo de Diego Simeone inclinó la balanza de la eliminatoria, sentenciando la salida de los azulgranas de la competición europea.

Si bien varios factores pudieron haber influido en el desenlace del encuentro del martes, la expulsión de Eric García en el tramo final se erige como la acción más determinante. De forma similar a lo ocurrido en el partido de ida con la expulsión de Pau Cubarsí, el Barcelona se vio obligado a jugar con diez hombres en uno de los momentos más críticos del encuentro. Esta tarjeta roja fue consecuencia de una acción de Eric García que muchos interpretan como un reflejo de la línea defensiva excesivamente adelantada del equipo.

Esta visión es compartida por una parte significativa de la prensa deportiva, tanto en España como a nivel internacional. Diversos medios han señalado que el estilo de juego del Barcelona en la Liga de Campeones podría ser calificado de «suicida». Se trata de un modelo extremadamente ofensivo que ha demostrado ser efectivo en la competición doméstica, pero que en las eliminatorias de máximo nivel expone al equipo de manera considerable y penaliza de forma severa cualquier error. La crítica se centra en la falta de equilibrio entre el ataque y la defensa, y cómo esta estrategia, aunque vistosa, resulta vulnerable frente a rivales que saben capitalizar los espacios.

La prensa internacional ha sido especialmente dura con el modelo de juego de Hansi Flick. Un ejemplo claro se observó en el medio estadounidense CBS Sports, donde el exjugador Mike Grella declaró que, a pesar de la calidad individual de sus futbolistas, el Barcelona «nunca ganará la Champions con Hansi Flick», calificando su estilo de juego como «fútbol de circo»: llamativo y espectacular, pero frágil cuando el equipo no tiene la posesión del balón. Grella resumió su opinión afirmando que es un juego divertido, pero que se convierte en un «circo» cuando el equipo pierde la pelota.

Otro analista de la misma cadena profundizó en la misma idea, sugiriendo que el Barcelona prioriza el espectáculo sobre la eficacia, una estrategia que, según su criterio, «no dará frutos en la Champions». Además, advirtió sobre la previsibilidad del equipo, comentando que «sabemos exactamente cómo jugarle». La ausencia de un plan alternativo, concluyó, convierte al Barcelona en «el equipo más fácil de preparar» para sus rivales en este tipo de eliminatorias de eliminación directa.

En la misma línea de crítica sobre el riesgo defensivo, el excentral del Barcelona Samuel Umtiti se pronunció de manera contundente en RMC Sport, desde la prensa francesa. Tras el partido, Umtiti señaló directamente el problema estructural del equipo, explicando que «la línea defensiva es la línea media», lo que provoca que el Barcelona «llegue tarde» en las acciones defensivas, y que estos retrasos «cuestan mucho y acaban siendo una tarjeta roja». Su análisis subraya la vulnerabilidad inherente a una defensa tan adelantada.

La prensa británica también ha recogido estas críticas. En su crónica del partido, The Guardian señaló cómo el Atlético de Madrid logró «golpear en transición» al superar la presión ejercida por el Barcelona, aprovechando precisamente los espacios generados por el planteamiento ofensivo de los azulgranas. Este análisis refuerza la idea de que el estilo de juego del Barcelona, aunque vistoso, deja huecos que los equipos bien organizados y con capacidad de contraataque pueden explotar con gran efectividad en competiciones de alto nivel.





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