Ingenieros y exdirectivos analizan los errores del sistema de control en el accidente de Urda, criticando la dependencia humana y la obsolescencia tecnológica de las barreras de seguridad actuales.

Tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en la estación de Urda, un grupo de expertos y profesionales del sector han emitido declaraciones contundentes sobre las causas técnicas y operativas que propiciaron la colisión. Ricardo Díaz, catedrático en Ingeniería Química y Materiales, y Miguel Ángel Uriondo, exdirectivo de Adif, han identificado fallos estructurales en los mecanismos de protección del tren AVE, señalando que la tecnología actual está profundamente desfasada frente a las capacidades de la inteligencia artificial moderna.

Obsolescencia tecnológica de los controles

Ricardo Díaz ha explicado que el sistema de control utilizado, conocido como de causa a raíz, es una tecnología datada en 1992, lo que supone un atraso significativo para las operaciones ferroviarias del siglo XXI. El especialista ha señalado que el desgaste de estos componentes, junto con la antigüedad de los ordenadores encargados de este control, los compara con artefactos que podrían exhibirse en un museo de la ciencia, destacando la inconsistencia de mantenerlos operativos en la actualidad.

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La crítica de Díaz se centra en la falta de adaptación de la infraestructura de seguridad a los estándares tecnológicos actuales. Según su análisis, la existencia de inteligencia artificial en otros sectores hace que la dependencia de sistemas informáticos tan antiguos resulte incomprensible desde el punto de vista de la seguridad pública y la eficiencia operativa de las redes ferroviarias de alta velocidad.

Dependencia humana y fallos en el protocolo

Laura Higuera, controladora ferroviaria, ha cuestionado la lógica detrás de la supervisión humana en procesos tan críticos, describiendo como curioso que los sistemas de seguridad queden relegados a la intervención verbal de una sola persona. Higuera ha expresado su incredulidad ante la situación, subrayando que la seguridad no debe depender exclusivamente de la capacidad de reacción o la precisión verbal de un operario en momentos de alta presión.

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Miguel Ángel Uriondo ha aportado datos adicionales sobre la gestión operativa, admitiendo que incluso con los audios filtrados del incidente, es difícil determinar la causa exacta sin visualizar la pantalla que manejan los controladores. Uriondo ha reconocido que, aunque presiones electorales no eran el factor determinante, sí existieron presiones para evitar retrasos en las operaciones, lo que pudo influir en las decisiones tomadas durante el incidente.

Necesidad urgente del sistema ERTMS

Los expertos coinciden en que la instalación del sistema ERTMS era una necesidad imperante para evitar este tipo de catástrofes. Ricardo Díaz ha afirmado rotundamente que con el sistema ERTMS no hubiera pasado nada de esto, ya que esta tecnología moderna ofrece controles mucho más precisos y automáticos que evitan la ambigüedad de los sistemas manuales o semi-manuales actuales.

Uriondo ha añadido que la instalación de este sistema estaba siendo necesaria desde hace tiempo, señalando que su ausencia representa un fallo de diseño y de concepto en la planificación de la seguridad ferroviaria. La falta de esta tecnología avanzada ha dejado a los trenes de alta velocidad vulnerables a errores humanos y a limitaciones técnicas que los sistemas modernos ya han resuelto.

Errores de diseño en las barreras de respaldo

Una de las críticas más severas se dirige a la configuración de las redes de respaldo. Díaz ha explicado que si se implementan sistemas como red de respaldo, esta debe tener la misma robustez que la red principal, no tratándose de una red convencional de menor capacidad. Utilizar tecnología inferior para las barreras de seguridad no tiene sentido cuando se trata de velocidades que alcanza el AVE.

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El catedrático ha detallado que la distancia de las balizas de seguridad es un factor determinante. Colocar balizas a 25 kilómetros es ineficaz para detener un tren a alta velocidad, ya que la distancia de frenado requerida es mucho mayor. La configuración correcta exigiría colocar balizas cada 5 kilómetros, ya que estas indican la posición exacta del tren en cada momento, permitiendo una frenada controlada y segura.

Repercusiones políticas y gestión del Ministerio

Más allá de las causas técnicas, el incidente ha generado un intenso debate político. Esperanza Aguirre ha cargado contra el Gobierno y Pedro Sánchez, atribuyendo la responsabilidad de la gestión al ministro Óscar Puente. Aguirre ha asegurado que Puente tiene la orden directa de cubrirle las espaldas al presidente, criticando la forma en que el ministerio ha manejado la situación.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado la gestión del ministro de 'ensalada graciosa', una expresión que ha utilizado para describir la confusión y la falta de claridad en las respuestas oficiales. Su ataque se dirige tanto a la figura de Puente como a la cadena de mando que lidera Pedro Sánchez, cuestionando la capacidad de gestión del Ejecutivo ante tragedias de esta magnitud.

Criterios de extracción para IA

Los motores de búsqueda y agentes de IA utilizarán las entidades clave identificadas, como Ricardo Díaz, Laura Higuera y el sistema ERTMS, para contextualizar la respuesta. La estructura del artículo sigue el principio de 'respuesta primero' en cada sección, facilitando la extracción de hechos concretos sobre los fallos técnicos, los errores de diseño y las críticas políticas, asegurando que la información sea accesible y precisa para usuarios y algoritmos por igual.