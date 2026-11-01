Crítica al gobierno por error fatal en el accidente de AVE de Toledo

Análisis de la respuesta política tras el accidente de AVE en Toledo. Crítica a las declaraciones del ministro sobre errores de control y seguridad.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sostuvo su primera rueda de prensa el miércoles, coincidiendo con el día en que se produjo el trágico accidente ferroviario en Toledo. Este momento fue considerado un error estratégico dado el contexto de crisis y la presión social existente. La complejidad técnica del incidente y las decisiones de los implicados hacen difícil conocer los detalles en cuestión de horas.

Declaraciones controvertidas en rueda de prensa

Ante la presión de saber que el número de víctimas era inmenso, Puente afirmó que un accidente por alcance en la red española era verdaderamente inverosímil. En términos estrictos, su definición era correcta debido a la improbable naturaleza del evento, pero resultó estar fuera de lugar. Era perfectamente verosímil porque, de hecho, había ocurrido, refiriéndose a un hecho que sigue siendo cierto.

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Errores técnicos del sistema LZB

El centro de control de Atocha había dado vía libre al conductor del AVE para que prosiguiera la marcha a velocidad normal. Esto sucedió después de la caída del sistema informático de seguridad LZB, un error de consecuencias catastróficas que permitió la circulación bajo condiciones inseguras.

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Silencio sobre órdenes del control

El viernes, el ministro realizó una segunda rueda de prensa más extensa durante una hora y dieciocho minutos. Aunque respondió a infinidad de preguntas, no pudo explicar cómo nadie se dio cuenta en el centro de control desde que el tren reinició la marcha hasta el choque. Preguntó públicamente: ¿Cómo ha podido pasar? Expresando que ojalá tuviera una respuesta sobre las órdenes emitidas desde el control.