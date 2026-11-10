Artículo de opinión sobre la postura de Abascal, las encuestas que anticipan victorias derechistas y la manipulación del voto en la política española actual.

La reflexión sobre la figura de Santiago Abascal, quien aspira a convertirse en vicepresidente de España, revela una profunda decepción ante su admitted desconocimiento en matters cruciales. Cuando se le pregunta sobre economía, política o incluso ética, su respuesta más frecuente es un rotundo "no sabe", una actitud que invita a cuestionar quién podría votar a un individuo considerado un completo ignorante en estos temas fundamentales.

Esta postura, que parece decantarse hacia símbolos como los toros, el grito de "arriba España" y la censura, plantea una duda existencial sobre la democracia. La pregunta central es qué valor pueden tener estos símbolos cuando carecen de sustancia política o ética, y si los ciudadanos deberían seguir participando en un sistema donde la incompetencia parece ser un atributo aceptado para los cargos de alto nivel.

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Manipulación mediática de las encuestas electorales

Las encuestas que aparecen diariamente en los medios de comunicación, diseñadas para convencer a la población de que los partidos de derechas ya poseen los votos suficientes para gobernar, generan una profunda desconfianza. Se intuye que algún brillante cerebro contratado para la campaña electoral ha utilizado una técnica poco original: cuantas más veces se escucha una afirmación, más verdadera parece ser, independientemente de su base factual.

Este enfoque estratégico busca desmotivar al electorado. La idea subyacente es que, si los ciudadanos creen que PP, Vox y Junts, la llamada "trinidad oscura", ya han ganado, ¿por qué molestarse en acudir a las urnas? La estrategia consiste en meternos en la cabeza la noción de que el resultado está escrito, eliminando así la urgencia de la participación ciudadana.

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Paralelismos históricos con Aznar y Trump

La sensación de inevitabilidad política no es nueva. Esa misma creencia de victoria segura compartía el señor Aznar unos días antes del 11-M en Atocha, un evento histórico que demostró la fragilidad de las certezas políticas. De igual manera, el señor Trump operaba bajo la premisa de una victoria inminente cuando finalmente perdió frente al señor Biden, evidenciando que las encuestas y las percepciones de poder pueden estar completamente desconectadas de la realidad.

Estos ejemplos históricos subrayan el peligro de asumir que el resultado electoral está decidido por anticipado. La complacencia generada por estas narrativas puede tener consecuencias devastadoras para la dinámica democrática, permitiendo que fuerzas políticas actúen con una impunidad que no justifica su base real de apoyo social.

Impacto en la confianza institucional

La combinación de la incompetencia declarada de figuras líderes como Abascal y la manipulación mediática a través de encuestas parciales crea un entorno tóxico para el debate público. Los ciudadanos se ven confrontados no solo con la necesidad de evaluar propuestas, sino con la tarea de discernir qué parte de la información es real y qué parte es una construcción diseñada para controlar su comportamiento.

En este contexto, la censura y la promoción de símbolos vacíos de contenido se convierten en herramientas de poder más que en expresiones de identidad. La pregunta sobre quién puede querer votar a un candidato que prioriza estos elementos sobre el conocimiento y la ética se vuelve más relevante que nunca, desafiando los fundamentos mismos de la representación política.