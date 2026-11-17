Análisis de la gestión de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Desde la caída del grupo lácteo subvencionado hasta la ruina de Pescanova, el balance industrial deja 7.000 granjas menos.

El balance industrial de la gestión de Alberto Núñez Feijóo en la Junta de Galicia se caracteriza por un significativo declive del tejido productivo, marcado por la desaparición de 7.000 granjas de leche y el colapso de grandes empresas como Pescanova y el proyecto de capitalización de Altri. Lo que fue presentado como un modelo de revitalización rural y autonomía industrial terminó consolidando una crisis estructural que dejó a la comunidad con menos de la mitad de las explotaciones ganaderas existentes al inicio de su mandato.

Colapso del grupo lácteo subvencionado

La iniciativa central para fortalecer la industria láctea gallega fracasó estrepitosamente tras recibir 4,6 millones de financiación pública de la Xunta. El proyecto, denominado Alimentos Lácteos SA, fue impulsado para crear una gran industria de capital gallego que quebró en apenas tres años. Este emprendimiento, que reunía a 11 cooperativas, comenzó a operar el 22 de abril de 2010 en una antigua fábrica de Leche Pascual en Outeiro de Rei, Lugo, con 81 empleados y la promesa de procesar 150.000 litros diarios.

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Sin embargo, la realidad económica fue muy distinta a los planes iniciales. Aunque la fábrica tenía capacidad para 7,5 millones de litros, en la práctica apenas procesaba 300.000 litros semanales. La empresa acumuló deudas elevadas con familias ganaderas, muchas de las cuales dejaron de entregar leche o se vieron obligadas a cerrar sus explotaciones debido a los impagos. Esta situación derivó en un concurso de acreedores y su declaración de disolución judicial a finales del verano de 2013, con un pasivo de 18 millones de euros y todo el personal despedido.

Las causas de la quiebra fueron determinantes. Dos administradores de la compañía fueron condenados por no solicitar el concurso de acreedores a tiempo, sabiendo que la empresa estaba en quiebra desde 2011. El fracaso de este modelo, promovido por Feijóo y respaldado con préstamos de XesGalicia y avales del Igape, evidencia que las ayudas públicas no lograron estabilizar precios justos ni ingresos dignos para los ganaderos, sino que gravaron el erario autonómico.

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Continuidad de modelos fallidos con CLUN

La estrategia de crear grandes grupos industriales para ganar poder de negociación no se detuvo con el fracaso anterior. Durante el mandato de Feijóo, y en un contexto de rescate de cajas gallegas por más de 9.000 millones de euros, se impulsó el nacimiento de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN). Esta entidad integraba a tres de las cooperativas más relevantes de la región, buscando concentrar la oferta de leche y reforzar la transformación industrial.

CLUN también participó en proyectos financiados por fondos públicos, como la compra de la marca Clesa y su fábrica en Caldas de Reis. A pesar de las advertencias del sector sobre la dependencia de grupos foráneos en la recogida y transformación, el modelo mantenido por la Xunta durante estos años no logró revertir la situación. El resultado fue una concentración industrial que no aseguró la sostenibilidad económica del campo gallego, dejando al sector en una posición de debilidad histórica.

Despoblación rural y crisis de precios crónica

El impacto humano de estas decisiones económicas se refleja en la drástica reducción del número de explotaciones ganaderas. Desde que Alberto Núñez Feijóo llegó al poder, desaparecieron cerca de 7.200 explotaciones dedicadas a la producción de leche, lo que equivale a más de la mitad de las que existían inicialmente. Esta pérdida masiva de actividad productiva alimenta la despoblación de las zonas rurales, un fenómeno que el presidente del Partido Popular había prometido combatir como prioridad política.

La situación económica de los ganaderos restantes es crítica. Galicia produce alrededor del 40% del total estatal de leche, pero arrastra una crisis de precios que impide cubrir los costes de producción. Según datos del Instituto Galego de Estadística (IGE) de septiembre, las industrias pagaban el litro de leche en origen a 0,45 euros. Esta tarifa es tan baja que existe la paradójica situación de que el agua mineral en los supermercados se vende al doble de ese precio.

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Legado industrial y cierre de Pescanova

El panorama industrial gallego muestra un espejismo de recuperación en sectores como el de Altri, mientras otras industrias clave desaparecen. La quiebra de Pescanova, un icono de la economía gallega, se suma al legado de fracasos en la planificación industrial de los últimos años. La promesa inicial de Feijóo de rescatar el sector lechero y apoyar el cooperativismo no fructificó, dejando un sector debilitado y dependiente de subvenciones que no lograron su objetivo final.

Las medidas anunciadas inicialmente, que incluían mediación con el Gobierno del Estado y fomento de la marca Galicia, quedaron relegadas frente a la realidad de la bancarrota empresarial y la pérdida de capital humano y productivo. El balance final para la comunidad autónoma es un desierto industrial en expansión, donde la industria láctea, tradicionalmente fuerte, ha perdido gran parte de su capacidad de autogestión y viabilidad económica sin la intervención estatal constante.