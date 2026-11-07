Cotizaciones Ibex 35: Empresas con alta exposición a EE.UU. lideran ganancias bajo Trump

Seis empresas del Ibex 35 con ingresos mayoritarios en Estados Unidos experimentan fuertes subidas en bolsa gracias al dólar y las políticas de Trump.

Seis grandes compañías del Ibex 35 con una exposición significativa a los ingresos generados en Estados Unidos han mantenido un rendimiento positivo y estable en los mercados bursátiles desde la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el 20 de enero del año pasado. Esta tendencia alcista se consolera a medida que el mandatario cumple la mitad de su mandato, coincidiendo con las recientes renovaciones de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en Estados Unidos.

Beneficios del tipo de cambio y estabilidad empresarial

La revalorización del dólar, que ha avanzado cerca de un 10% frente al euro durante este periodo, ha actuado como un catalizador financiero clave para las corporaciones españolas con ventas importantes en el mercado norteamericano. Este beneficio cambiario permite a las empresas convertir una mayor cantidad de euros por cada dólar facturado, mejorando directamente sus márgenes de beneficio neto y su valoración en bolsa.

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Desempeño de Banco Santander y su estrategia financiera

Banco Santander ha mostrado un crecimiento en bolsa alineado con el resto de las entidades del índice, beneficiándose no solo del tipo de cambio, sino también de los tipos de interés elevados y el dinamismo económico reciente. Su dependencia en ingresos provenientes de Estados Unidos oscila entre el 20% y el 25% a nivel de grupo, lo que le permite capturar valor de la robustez económica estadounidense. Los analistas destacan sus resultados y previsiones récord, junto con políticas históricas de retribución a los accionistas como factores determinantes de su subida.

Liderazgo de ACS en infraestructuras y centros de datos

El grupo ACS controlado por la filial alemana ha avanzado en bolsa un 183,2% en este periodo, impulsado por su agresiva apuesta por la expansión en Estados Unidos a través de su división de banca de inversión corporativa y construcción. Sus filiales, Turner Construction y Flatiron, han registrado un volumen récord de obra civil e infraestructuras tecnológicas al cierre del tercer trimestre. Turner se ha consolidado como el mayor constructor de centros de datos en Estados Unidos y el principal constructor de obra no residencial del país, aprovechando la insistencia de Trump en no poner trabas al desarrollo de la inteligencia artificial.

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Impacto mixto en energías renovables y materiales industriales

Las perspectivas para Acciona y Acerinox presentan matices distintos. Los proyectos de redes y parques eólicos marinos de Acciona, gestionados a través de su filial Avangrid, representan entre un 25% y un 30% de sus ingresos. Sin embargo, expertos advierten sobre la volatilidad reguladora energética bajo la administración Trump, lo que sitúa a este valor como una acción de vigilancia constante. Por su parte, Acerinox, con el 70% y 75% de sus ingresos provenientes de Estados Unidos a través de su filial North America Stainless, sube un 60,12% en el periodo analizado, beneficiándose de ser el fabricante de acero inoxidable más grande y eficiente del país con la mayor cuota de mercado.

Situación de Ferrovial e Industria en el contexto comercial global

La situación de otras grandes cotizadas varía según su sector. Ferrovial, que negocia casi la mitad de su volumen en la Bolsa de Estados Unidos y obtiene un 50% de su facturación de este país, avanza un 28,56% desde que Trump gobierna, apoyada por concesiones de autopistas en Texas y la nueva terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York. En contraste, Acerinox también ha enfrentado la volatilidad y la incertidumbre derivada de la guerra comercial declarada por Trump al resto del mundo el 2 de abril del año pasado, conocida como el Día de la liberación, donde el acero ha sido un material crítico sujeto a cruces de impuestos desde la Unión Europea y China.