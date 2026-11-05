Coste de falsos avisos de bomba en aviones supera los 157.000 euros

Los falsos avisos de bomba en Europa generan costes de hasta 157.000 euros por vuelo. Analizamos el impacto económico y legal tras los recientes incidentes aéreos.

La Operación de una veintena de aviones se ha visto seriamente afectada por una cascada de falsos avisos de bomba que han obligado a las aeronaves a desviarse y realizar aterrizajes de emergencia en diferentes puntos del continente europeo. Uno de los casos más destacados involucró a un aparato con destino Roma que fue escoltado por el Ejército italiano, lo que subraya la gravedad de los incidentes y la respuesta militar activada para garantizar la seguridad.

Cálculo de costes de desvío aéreo

El precio de desviar un avión low cost que cubre una ruta continental oscila entre los 5.000 y los 125.000 euros, y, si la aeronave pertenece a una compañía estándar, el rango se sitúa entre los 8.000 y los 157.000 euros, según datos de Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. Estos montos reflejan la complejidad operativa y los recursos necesarios para gestionar desvíos inesperados en el tráfico aéreo comercial.

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La mayor parte de esta cuantía, que puede alcanzar decenas de miles de euros, se destina a las compensaciones de los pasajeros afectados por los retrasos o cancelaciones. El desembolso al que se ve obligada una aerolínea en estas situaciones responde a múltiples factores logísticos y comerciales que determinan el coste final de la operación de rescate o desvío.

Factores que determinan el precio final

Influye, por ejemplo, si el avión acaba aterrizando en un aeropuerto en el que la compañía tiene contratos de asistencia local, si el tiempo de vuelo adicional no es significativo, o si hay pocos pasajeros con otras conexiones y no se requiere compensación monetaria directa, como mucho un vale de comida para la espera. Entonces el coste se sitúa cerca de la banda más baja, en esos 5.000-8.000 euros, según explica Eurocontrol en sus informes de análisis económico detallados.

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Pero el coste se puede disparar a 125.000-157.000 euros si el avión se ve obligado a aterrizar en un aeropuerto donde la aerolínea no tiene contratos de asistencia establecidos, o si el tiempo adicional de vuelo es grande debido a la distancia. También si hay muchos pasajeros con otras conexiones, los retrasos acumulados obligan a activar el reglamento europeo de compensaciones, o la compañía cubre gastos de autobús, taxis y hoteles para reubicar a los viajeros afectados.

Si el vuelo se retrasa, el coste por pasajero depende de tres factores claros: si los pasajeros no han embarcado es de 17,78 euros; si el avión ya está en la pista, el coste sube a 46,69 euros; y si ha despegado, el perjuicio asciende a 82,95 euros. Por cancelación, el precio varía en función del tamaño de la aeronave y del tipo de compañía aérea operadora, ajustando las indemnizaciones legales correspondientes.

Impacto económico y legal de los incidentes

El impacto económico de estos incidentes se cuantifica claramente en las facturas finales de las aerolíneas, donde prácticamente todo, unos 17.500 euros, se destinan para compensar a los viajeros en casos de low cost. Para una aerolínea estándar, la factura asciende a 25.720 euros, de los que 12.400 euros son directamente para los usuarios afectados por la interrupción del servicio.

En el caso de una aeronave de bandera, los costes operativos se multiplican considerablemente, reflejando la mayor complejidad de gestión de una flota tradicional. Y desplegar al Ejército aumenta la factura general del incidente, aunque en este caso no sería imputable a la aerolínea, sino a la persona o personas detrás de los avisos falsos, si el Ejército interviene para interceptar o escoltar.

Antecedentes legales y responsabilidades

Es lo que ha sucedido este jueves con uno de los aviones afectados, el de Finnair que cubría la ruta Helsinki-Roma. Hasta su aterrizaje en el aeropuerto romano de Fiumicino, el vuelo estuvo bajo estricta vigilancia militar. La responsabilidad legal recae sobre quienes generan el pánico, como se vio cuando se tomó como referencia el dinero que exigió el Ministerio de Defensa español a un británico de 20 años que en el verano de 2022 provocó un incidente similar.

El joven, antes de subirse a un avión para volar hasta Menorca, compartió en un grupo privado de la red social Snapchat una foto suya con una frase que interpretaron como amenaza. Era una simple broma, pero los servicios secretos de Reino Unido, que interceptaron el mensaje, la interpretaron como una amenaza real y alertaron a Francia y España, activando protocolos de seguridad internacional.

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Protocolos de seguridad y respuesta institucional

El joven, acusado de un delito de desórdenes públicos, y al que la Fiscalía llegó a pedir 22.500 euros en concepto de multa y una indemnización para el Ministerio de 94.782 euros, fue finalmente absuelto por la Audiencia Nacional. El juez consideró que el acusado simplemente envió una broma a sus amigos sin ninguna otra intención, sentando un precedente legal sobre la interpretación de las amenazas en redes sociales.

No es la primera vez que una compañía aérea recibe un aviso de bomba y debe actuar bajo presión. El Departamento de Seguridad de la aerolínea recoge información sobre el aviso y valora qué hacer, transmitiéndolo normalmente al avión donde el piloto tiene un procedimiento pautado en el manual de emergencias para gestionar la crisis.

También los tripulantes de cabina, que tienen un protocolo específico de actuación, al igual que los controladores y las autoridades aeroportuarias. No obstante, lo vivido este jueves en el espacio aéreo ha activado todas las alarmas, revelando vulnerabilidades sistémicas en la respuesta ante amenazas coordinadas.

Estudios europeos sobre ciberseguridad

La Comisión Europea en colaboración con la Agencia Europea de Seguridad Aérea y los Estados implicados, donde los vuelos afectados tenían como origen o destino 10 países del continente entre ellos España, estudian lo sucedido para evitar futuros incidentes. El episodio se produce después de que este martes otros siete vuelos que operaban entre países de la UE recibiesen también falsos avisos de bomba.

Esta ola de incidentes coincide con la oleada de ciberataques contra supermercados europeos, sugiriendo una posible conexión estratégica entre ataques a infraestructuras críticas. Las autoridades europeas continúan investigando el origen de estos avisos falsos para restablecer la confianza en la seguridad del transporte aéreo continental.