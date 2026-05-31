Costco Wholesale inicia obras de su primer establecimiento en la Comunidad Valenciana

La multinacional estadounidense Costco Wholesale ha iniciado las obras de su primer establecimiento en la Comunidad Valenciana, en la localidad de Paterna. El nuevo centro generará aproximadamente 250 puestos de trabajo directos y ofrecerá a sus socios acceso a descuentos y precios más bajos en productos.

La multinacional estadounidense Costco Wholesale ha iniciado las obras de su primer establecimiento en la Comunidad Valenciana , específicamente en la localidad de Paterna , en el antiguo solar de una empresa.

Este centro se ubicará entre el complejo de cines Kinépolis y la empresa Verdecora, junto a la carretera CV-35. El proyecto se llevó a cabo después de un encuentro de trabajo entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, representantes de Costco Wholesale y responsables de Paterna Empresarial.

Durante la reunión, el jefe del Consell conoció de primera mano el estado de las obras de urbanización y se informó sobre el desarrollo que la multinacional estadounidense realizará junto a Heron City. El nuevo establecimiento generará aproximadamente 250 puestos de trabajo directos, convirtiéndose en una de las principales aperturas comerciales previstas en el área metropolitana de Valencia para los próximos años.

La cadena ofrece a sus socios acceso a descuentos y precios más bajos en productos que suelen venderse en formatos grandes o en packs. Entre sus secciones, se destacan la alimentación, la electrónica, el hogar y los neumáticos. Para ser socio de la cadena, es necesario hacerse socio y pagar una cuota anual.

La inversión en el nuevo establecimiento de Costco Wholesale en Paterna es un paso importante para la expansión de la multinacional en la región y se espera que genere un impacto positivo en la economía local





20m / 🏆 2. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Costco Wholesale Comunidad Valenciana Paterna Nuevos Establecimientos Puestos De Trabajo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pérez Llorca incluye en sus presupuestos de 2026 la subida salarial y las inversiones educativas que rechazan los sindicatos por insuficientesEl presidente del Gobierno valenciano afirma que la Comunitat Valenciana será la tercera autonomía en gasto por estudiante con una inversión de 7.600 euros por alumno.

Read more »

La Comunidad Valenciana baja un punto el impuesto de compraventa de viviendasLa Generalitat valenciana ha presentado hoy a las Cortes el proyecto de presupuestos aprobado esta mañana por el Consell. Además, durante la presentación de las cuentas, el...

Read more »

La gobernadora de Nueva York busca blindar a la comunidad migrante con nuevas leyesLa gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará una batería de leyes destinadas a proteger a la comunidad migrante y limitar las intervenciones de los agentes de inmigración en lugares sensibles como escuelas y iglesias.

Read more »

Fin de semana de calor en la Comunidad de Madrid con aviso amarillo y noches tropicalesAEMET ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas en las horas centrales del sábado en el sur de la Comunidad de Madrid

Read more »