Costco experimenta una demanda récord de gasolina y cómo su modelo de negocios convierte la gasolina barata en mayor tráfico en tiendas

Costco reporta una demanda sin precedentes en sus estaciones de gasolina, lo que ha generado largas filas y reaprovisionamiento constante. A pesar de ofrecer gasolina a menor precio que la competencia, la compañía obtiene solo un pequeño margen de ganancia por galón. El fenómeno demuestra cómo la gasolina barata atrae clientes que luego compran en el almacén, impulsando la lealtad y el gasto general, pese a que la gasolina reduce el margen bruto de la empresa.

En sus 50 años de historia, Costco nunca había enfrentado una demanda de gasolina como la actual. Muchas de sus estaciones se han visto tan abrumadas que han tenido que solicitar camiones cisterna varias veces al día para evitar quedarse sin combustible, según informó la compañía durante su llamada de resultados trimestrales.

Un número creciente de clientes está comprando solo lo necesario para llenar sus tanques, preocupados por los precios que podrían tener al día siguiente. A medida que los precios han superado los 4 dólares a nivel nacional, y los 6 dólares en la costa oeste, Costco se ha convertido en el principal destino de Estados Unidos para obtener gasolina a bajo costo.

Relativamente hablando, Costco suele vender gasolina unos 30 centavos por galón más barata que las estaciones locales, una oferta tentadora en cualquier momento, aunque las largas filas a veces disuaden a los clientes, especialmente cuando la gasolina es económica. Actualmente, no: un número significativo de miembros de Costco llenaron su tanque por primera vez en los últimos tres meses, reveló la empresa en dicha llamada de resultados. ¿Cómo y por qué vende Costco gasolina tan barata?

Todo se relaciona con los pollos, más o menos. No se trata de un "producto gancho": Costco en realidad obtiene ganancias con la gasolina, aunque sean de solo unos pocos centavos por galón, sustancialmente menos que el margen de 25 a 35 centavos que aplican la mayoría de las estaciones de servicio.

A diferencia de la mayoría de las gasolineras, que suelen ser pequeños negocios independientes, quizás con una tienda de conveniencia o un taller de reparación adjunto, Costco puede aprovechar su enorme escala y su modelo de membresía para generar ganancias. El año pasado, las cuotas de membresía representaron aproximadamente dos tercios de las ganancias totales de la empresa.

Costco vende la mayoría de sus productos de la misma forma que vende gasolina: al costo o apenas por encima, e incluso por debajo, como su famoso combo de hot dog y refresco por 1,50 dólares. Las estaciones de servicio competidoras necesitan ese margen para cubrir gastos generales y reparaciones.

Cuando los precios de la gasolina suben, los clientes compran menos, lo que limita la cantidad que pueden cobrar; por eso, irónicamente, cuando los precios son altos, la mayoría de las gasolineras tienen dificultades para obtener ganancias. Costco tiene un problema diferente: cuando los precios de la gasolina son elevados, Costco vende más gasolina.

Sin embargo, dado que la gasolina es uno de sus productos con menor margen de ganancia, el margen de beneficio general de la empresa se reduce. Lo contrario ocurre cuando los precios son bajos. El año pasado, cuando los precios estuvieron durante un tiempo considerable por debajo de los 3 dólares por galón en promedio, la gasolina aportó alrededor de una décima de punto porcentual al margen bruto de la empresa.

En el último trimestre, la gasolina restó dos décimas de punto. No obstante, es un buen problema para tener. Costco informó que sus ventas de gasolina generaron 2.300 millones de dólares menos en 2025 que el año anterior debido a la caída de los precios. Costco posee 747 estaciones de gasolina, que representaron el 10% de sus ventas totales el año pasado.

¿Dónde entran los pollos? Costco indica que aproximadamente la mitad de sus clientes que llenan el tanque terminan ingresando a un almacén. A medida que un número récord de miembros visita las estaciones de gasolina de Costco, el tráfico peatonal en las tiendas aumentó alrededor de un 5%. Y los clientes también están comprando más cuando realizan sus compras.

"Creemos que esto generará una lealtad aún mayor con estos miembros en el futuro, ya que los miembros que usan nuestras estaciones de gasolina suelen gastar más con nosotros en el almacén", declaró el CEO de Costco, Roland Vachris, en una llamada con analistas el jueves, durante la cual se mencionó la gasolina 72 veces. Vachris señaló que los clientes estuvieron ajustados en el último trimestre, porque destinaron un mayor porcentaje de sus salarios a la gasolina. Pero eso le dio una ventaja a Costco: sus precios competitivos





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