Cosmo5 Iberia Lanza Shopping Suite: Un Ecosistema Tecnológico Integral para la Era del Commerce Automatizado

Cosmo5 Iberia presenta Shopping Suite, una solución tecnológica que unifica Media, Commerce, Creatividad, Data y Tecnología. Con esta herramienta, las marcas y retailers pueden optimizar sus campañas, reducir costes de adquisición y maximizar la rentabilidad de sus catálogos mediante automatización avanzada e inteligencia artificial.

Cosmo5 Iberia refuerza su liderazgo en el ámbito del marketing digital con una propuesta innovadora bajo el lema Future-First. La compañía ha presentado oficialmente Shopping Suite , un ecosistema tecnológico propio diseñado para optimizar de forma integral la gestión y el rendimiento de las campañas publicitarias, centrándose en el catálogo de productos como motor principal.

En un panorama del comercio electrónico cada vez más dominado por la automatización y la inteligencia artificial, Cosmo5 se distingue por ofrecer un control sin precedentes sobre los activos de datos, precios y creatividades de sus clientes. La evolución del ecosistema de Shopping Ads ha sido vertiginosa, migrando hacia entornos complejos impulsados por algoritmos predictivos que demandan una precisión técnica excepcional. Shopping Suite de Cosmo5 aborda este desafío de manera directa, integrando seis soluciones clave en un marco operativo unificado. Estas soluciones abordan desde la eficiencia en las subastas de Google Shopping gracias a su CSS propio, que genera una reducción promedio del 15% en los costes al eliminar intermediarios, hasta la optimización del presupuesto mediante una herramienta que previene la canibalización del tráfico y redirige la inversión hacia la adquisición de nuevos clientes. La plataforma también revoluciona la gestión de audiencias digitales, sincronizando datos y segmentando clientes de forma inteligente, siempre garantizando el cumplimiento de la normativa RGPD. Otro pilar fundamental es su motor de optimización, que centraliza la gestión de datos de producto y se integra directamente con los datos de origen del anunciante (first-party data). Complementando estas funcionalidades, Cosmo5 incorpora una solución de IA generativa capaz de auditar feeds de productos, crear contenido optimizado y personalizado, acelerar la producción y mejorar los resultados mediante mediciones avanzadas. Finalmente, una herramienta de monitorización en tiempo real de precios de la competencia, que clasifica y etiqueta automáticamente la información para automatizar pujas y presupuestos, asegura una presencia estratégica y competitiva. La implementación de Shopping Suite transforma la gestión de campañas de un enfoque reactivo a uno proactivo, desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento para las marcas. Los primeros anunciantes en adoptar esta solución han validado su potencia técnica con resultados tangibles. En el sector Retail, se han registrado incrementos del 18% en la rentabilidad de los catálogos en tan solo tres meses. Por su parte, marcas de los sectores de Moda y Deportes han logrado reducciones significativas en el Coste Por Adquisición (CPA), alcanzando disminuciones del 25%. «La verdadera potencia de Shopping Suite reside en su capacidad de trabajar como un sistema de inteligencia conectada al servicio del Commerce», afirma el comunicado. La filosofía de Cosmo5 se centra en la inteligencia aumentada: la sinergia entre la potencia de la inteligencia artificial y la visión estratégica, emocional y ética de sus expertos. Esta combinación de tecnología de vanguardia y talento humano permite crear dinámicas de crecimiento sostenibles y escalables, asegurando que cada euro invertido trabaje de manera inteligente para maximizar los resultados de los clientes. Cosmo5 reafirma así su posición como un socio estratégico integral, que va más allá de los modelos de agencia tradicionales. La consultora unifica las capacidades de Media, Commerce, Creatividad, Data y Tecnología, simplificando la complejidad inherente al marketing digital. La hoja de ruta de Shopping Suite contempla una expansión hacia sistemas de segmentación predictiva más avanzados y una mayor integración de la inteligencia de precios. Esta evolución estratégica está impulsada por el firme propósito de dotar a las marcas de las herramientas más potentes y eficientes para navegar y prosperar en el dinámico entorno del comercio electrónico actual





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