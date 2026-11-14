COSCE: La falta de transparencia en el uso de animales en investigación

Investigación independiente revela que COSCE incumple sus propios estándares de divulgación científica sobre experimentación animal, pese a sus promesas de apertura.

La Confederación de Sociedades Científicas de España, conocida por sus siglas COSCE, enfrenta un severo cuestionamiento tras la publicación de un informe independiente que denuncia el incumplimiento sistemático de los compromisos de transparencia establecidos por su propio organismo. Aunque la organización promovió públicamente un Acuerdo de Transparencia sobre el Uso de Animales en Experimentación Científica con el objetivo de informar adecuadamente a la sociedad, los hallazgos recientes indican que las entidades firmantes no han actuado conforme a lo estipulado.

Crítica al Acuerdo de Transparencia de COSCE

El estudio, titulado 'Acuerdo de Apariencias', llega a la conclusión contundente de que la industria de la experimentación animal no cumple con la obligación de informar al público sobre las condiciones reales de la investigación. Este documento representa la primera evaluación independiente de este tipo, ya que el único organismo encargado previamente de revisar el seguimiento del acuerdo era la EARA, la Asociación Europea de Investigación Animal. Dicha entidad ha sido criticada por tener una marcada inclinación pro-experimentación y depender exclusivamente de la información que las propias entidades proveen sobre sí mismas, lo que genera un claro conflicto de interés.

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El escándalo de Vivotecnia y Tres Cantos

El año 2021 sirvió como punto de inflexión en la percepción pública sobre la experimentación con animales en el Estado español, debido a la divulgación de imágenes obtenidas de forma encubierta dentro del laboratorio Vivotecnia, ubicado en la localidad madrileña de Tres Cantos. La investigadora Carlota Saorsa, quien se infiltró en las instalaciones durante casi dos años, documentó casos de violencia extrema que generaron una oleada de indignación social a nivel mundial. Entre las pruebas capturadas se encontraban roedores con el globo ocular punzado repetidamente sin sedación, un conejo que sufría fracturas al caer de un cepo defectuoso y una perra que moría desangrada en soledad.

Consecuencias legales y suspensión inmediata

La gravedad de las evidencias provocó que dos trabajadores de la empresa fueran juzgados en mayo de 2026, acusados de hechos que podían constituir maltrato animal. Aunque el juez absolvería a los acusados, consideró acreditado que en uno de los casos existió maltrato cruel, aunque el delito ya había prescrito. Como respuesta directa al escándalo mediático y ciudadano, COSCE decidió suspender a Vivotecnia como firmante del Acuerdo de Transparencia. Esta acción destacaba la paradoja de que las imágenes ocultas ofrecieron mayor transparencia sobre el día a día en los centros que la divulgación oficial de la propia industria.

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Origen y promesas incumplidas desde 2016

El Acuerdo de Transparencia sobre el Uso de Animales en Experimentación Científica fue presentado públicamente el 20 de septiembre de 2016, convocando a universidades, centros de investigación, organismos públicos, hospitales y empresas a adherirse. La iniciativa prometía cuatro compromisos fundamentales: proporcionar información adecuada a los medios y al público sobre las condiciones de la investigación, divulgar los resultados obtenidos, promover iniciativas para generar mayor conocimiento social y fomentar la comprensión sobre el uso de animales en la ciencia. Sin embargo, la aplicación de estas normas ha sido objeto de una crítica rigurosa por parte de la comunidad científica independiente.

Metodología y hallazgos de la investigación independiente

La investigación realizada entre mayo de 2025 y junio de 2026 fue llevada a cabo por cuatro investigadoras independientes, activistas antiespecistas y sin financiación de ninguna entidad privada ni de organismos públicos. El principal motivo para realizar este estudio fue el conflicto de interés implícito en el mecanismo de autorregulación, donde las entidades que se benefician directamente de la experimentación animal son las encargadas de informar sobre ella. El informe analiza detalladamente los documentos y el nivel de cumplimiento de sus compromisos por parte de las entidades firmantes, concluyendo que la transparencia es, en gran medida, una apariencia que oculta la realidad de la investigación científica en España.