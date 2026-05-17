Cory Doctorow cuestiona la manera en que las plataformas de búsqueda dejan de ser útiles

El activista digital y autor de 'Mierdificación' cuestiona cómo las plataformas de búsqueda, como Google, han dejado de proporcionar valor real a los usuarios y las empresas, centrándose en maximizar sus ganancias al inducir búsquedas repetitivas. Este fenómeno se está presentando como 'Mierdificación', lo que describe cómo estas plataformas priorizan sus beneficios sobre la experiencia del usuario y se están comportando como herramientas políticas.

Cory Doctorow, defensor de la privacidad y autor del ensayo 'Mierdificación', cuestiona cómo las plataformas de búsqueda han dejado de ser útiles para los usuarios y las empresas, centrada en maximizar sus ganancias al inducir búsquedas repetitivas.

Este fenómeno está siendo descrito como 'Mierdificación', que describe cómo estas plataformas priorizan sus beneficios sobre la experiencia del usuario y se están comportando como herramientas políticas. Aunque estas empresas se esfuerzan por controlarnos, Doctorow insiste en que tenemos el poder de decidir cómo usamos nuestro tiempo y tecnología. Añadir laSexta como tu medio de referencia en Google para más contenido





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