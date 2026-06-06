Cortes de tráfico en Madrid por la visita del Papa León XIV: así afectan a la movilidad este fin de semana

La visita del Papa León XIV a Madrid provoca cortes de tráfico y restricciones de movilidad en varias vías del centro, especialmente en las zonas de Plaza de Lima y Plaza de Cibeles, durante los días 6 y 7 de junio.

La visita del Papa León XIV a Madrid ha provocado importantes restricciones de movilidad en varias vías de la capital. El pontífice llegó el 6 de junio y permanecerá hasta el 9 de junio, ofreciendo actos multitudinarios como la Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y la Santa Misa en la Plaza de Cibeles.

Ante la previsible afluencia de miles de fieles, el Ayuntamiento de Madrid ha establecido un dispositivo especial de tráfico que afecta a numerosas calles del centro, especialmente en los alrededores de la Plaza de Lima y la Plaza de Cibeles. Los cortes comenzaron a aplicarse desde finales de mayo y se intensifican durante este fin de semana.

Durante el sábado 6 de junio, la Plaza de Lima y los carriles centrales del Paseo de la Castellana entre la Plaza de Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz permanecen cortados al tráfico. En sentido norte, también se han cerrado los carriles centrales desde el Puente de Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de Lima.

La calle General Perón se convierte en un fondo de saco a la altura de la Plaza de Lima, aunque se permite el acceso a los túneles de Azca y a residentes y servicios. Además, a partir de las 22:00 del 5 de junio, no se puede circular por el lateral del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta Pedro Teixeira, y se ha habilitado un carril en sentido subida desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Concha Espina.

El tramo del Paseo de la Castellana desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz está cortado en ambos sentidos, dejando libre la circulación en la plaza. Hasta las 14:30 del 6 de junio, la Plaza de San Juan de la Cruz permanece cortada, extendiéndose el corte hasta la Plaza de Gregorio Marañón.

Para la celebración de la Vigilia con jóvenes, los cortes incluyen: el acceso al túnel de Plaza de Castilla desviado hacia Bravo Murillo y Mateo Inurria; la Plaza de Cuzco sentido sur cortada, permitiendo el resto de movimientos; y todo el eje del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Cuzco hasta la Plaza de Gregorio Marañón. Este corte podría ampliarse hasta la Plaza de Colón según la afluencia, manteniendo movimientos transversales en el tramo entre Gregorio Marañón y Colón.

También se corta General Perón desde la calle Orense, con posible extensión a calles aledañas hacia Bravo Murillo. Se prevén cortes en el paso elevado de Joaquín Costa (puente de Raimundo Fernández Villaverde) entre la intersección con Príncipe de Vergara y Cuatro Caminos, alrededor de las 18:00 horas. En la zona de la Plaza de Cibeles, el centro y sus alrededores están casi completamente cerrados al tráfico general motorizado hasta las 22:00 del 6 de junio.

Se mantienen abiertos los carriles de Gran Vía y Alcalá sentido Plaza de Cibeles para conectar con el Paseo del Prado sentido sur. La Plaza de Cánovas del Castillo permanece abierta excepto para movimientos norte por el Paseo del Prado. Para tráfico local, residentes y servicios, se ha habilitado un carril sur-norte por el lateral del Paseo de Recoletos.

Hasta las 6:30 del 7 de junio, la calle Goya desde Serrano hasta la Plaza de Colón está cortada, dejando Serrano para tráfico local. Se recomienda a los ciudadanos planificar rutas alternativas y utilizar el transporte público, especialmente las líneas de metro y autobús que dan servicio a las zonas afectadas.

Las autoridades municipales han señalado que los cortes se irán ajustando según la evolución de la asistencia a los actos, por lo que se aconseja estar atentos a los avisos oficiales





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