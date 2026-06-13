Corte Suprema se prepara para fallos decisivos sobre Trump, aranceles y redistribución electoral

Entrevista con John Fritze (CNN) revela la tensión interna de la Corte Suprema frente a decisiones que limitan la Ley de Derecho al Voto, anulan aranceles de Trump y afectan la redistribución de distritos, mientras el expresidente critica abiertamente a los magistrados.

La primavera está llegando a su fin y la Corte Suprema de los Estados Unidos se prepara para publicar una serie de fallos que podrían redefinir la política nacional.

Después de un periodo judicial marcado por decisiones controvertidas, los magistrados han anulado gran parte de la política arancelaria diseñada por el expresidente Donald Trump y, al mismo tiempo, han reducido significativamente el alcance de la Ley de Derecho al Voto, lo que brindó a los republicanos una ventaja estratégica en la disputa sobre la redistribución de distritos electorales impulsada por el mismo Trump.

En una entrevista exclusiva, el reportero de CNN especializado en la Corte Suprema, John Fritze, analizó los casos pendientes y compartió sus percepciones sobre la creciente inquietud dentro del tribunal, así como la percepción cada vez más frecuente de que la Corte actúa como un órgano político en lugar de como la máxima autoridad de la justicia estadounidense. Durante la conversación, Fritze resaltó que el calendario judicial de este año coincide con la segunda mitad del mandato de Trump, lo que ha hecho que muchas de sus políticas iniciales -como la cuestión de la ciudadanía por nacimiento, los despidos de funcionarios independientes y varios litigios migratorios- lleguen ahora al nivel más alto del sistema judicial.

Además, se está discutiendo un caso de gran relevancia sobre la participación de atletas transgénero en los deportes, lo que muestra la amplia gama de temas que la Corte debe abordar. Según el reportero, el momento de los fallos es crucial: la decisión que limitó la Ley de Derecho al Voto y favoreció a los republicanos en la redistribución de distritos se emitió justo cuando la Corte estaba bajo una lupa mediática, lo que alimentó las críticas de que el alto tribunal se está politicizando.

El presidente Trump, aunque no es parte directa de muchos de los litigios, ha reaccionado de forma inusual ante los fallos desfavorables, calificando a los jueces que fallaron en su contra de "una vergüenza para sus familias". Esta postura ha generado un debate sobre los límites de la crítica presidencial a la rama judicial.

Mientras algunos jueces aseguran que las críticas no afectan su independencia, la opinión pública y los propios miembros del tribunal, como la jueza liberal Ketanji Brown Jackson, han expresado preocupación por la percepción de politización. Por su parte, el juez conservador Samuel Alito y el presidente del tribunal, John Roberts, también han ofrecido comentarios que reflejan la tensión interna del máximo órgano judicial.

Con varios casos críticos programados para su resolución en las próximas semanas, la opinión pública sigue expectante: ¿será la Corte Suprema un árbitro imparcial o un actor político más en el escenario estadounidense





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