Corte Suprema de EE.UU. se inclina a respaldar el fin del programa TPS de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos parece dispuesta a apoyar la decisión del presidente Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de países en crisis, lo que podría afectar a más de un millón de personas. El debate se centra en la autoridad de los tribunales para revisar las decisiones gubernamentales y en posibles motivaciones discriminatorias detrás de la política.

La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para respaldar la decisión del presidente Donald Trump de poner fin a las protecciones temporales contra la deportación , conocidas como Estatus de Protección Temporal (TPS), para ciudadanos extranjeros de países afectados por guerras y desastres naturales.

Esta medida podría afectar a más de un millón de inmigrantes que actualmente viven y trabajan en Estados Unidos bajo este programa. Durante los alegatos orales, los jueces conservadores del tribunal expresaron dudas sobre la autoridad de los tribunales federales para revisar las decisiones gubernamentales relacionadas con el TPS, argumentando que el Congreso otorgó al gobierno una amplia discreción en estas designaciones.

Varios jueces conservadores, incluido el presidente del tribunal, John Roberts, se centraron en la disposición de la ley del TPS que establece que las “determinaciones” gubernamentales no son revisables. El abogado que representa a los beneficiarios sirios del TPS, Ahilan Arulanantham, argumentó que, si bien una decisión final no es revisable, el proceso que condujo a ella sí puede ser impugnado, pero esta idea encontró poco apoyo entre los jueces conservadores.

Un aspecto crucial del caso se centra en los comentarios previos del presidente Trump sobre Haití y sus habitantes, que algunos consideran evidencia de discriminación racial. La jueza Sonia Sotomayor, la liberal de mayor antigüedad en el tribunal, cuestionó al procurador general D. John Sauer sobre los comentarios despectivos de Trump, en los que se refería a Haití como un “país de mierda” y expresaba su preferencia por inmigrantes de países escandinavos.

Sotomayor argumentó que estos comentarios sugieren que la decisión de poner fin al TPS para Haití pudo haber estado motivada por un propósito discriminatorio, lo que violaría la cláusula de igual protección de la Constitución. El procurador general Sauer respondió que los comentarios de Trump no mencionan la raza específicamente y que fueron hechos en contextos diferentes y lejanos en el tiempo.

La jueza Ketanji Brown Jackson también presionó a Sauer para que explicara cómo se podía ignorar los comentarios de Trump, dado que el tribunal inferior que consideró la medida sobre el TPS sí los tuvo en cuenta. La posible decisión de la Corte Suprema tiene implicaciones significativas más allá de los ciudadanos haitianos y sirios que impugnaron la decisión de Trump.

Si el tribunal determina que los tribunales federales no tienen la facultad de revisar las decisiones sobre el TPS, podría, en la práctica, impedir demandas contra otras acciones gubernamentales. El enfoque del tribunal en el procedimiento, en lugar del fondo del asunto, también es revelador.

Los jueces conservadores parecieron más interesados en si el tribunal siquiera tenía jurisdicción para revisar el caso que en si la administración de Trump había violado la ley o la Constitución en la forma en que tomó sus decisiones. La decisión final de la Corte Suprema podría tener un impacto profundo en la vida de millones de inmigrantes y en el equilibrio de poder entre los poderes ejecutivo y judicial en Estados Unidos.

La situación plantea serias preocupaciones sobre los derechos de los inmigrantes y la protección contra la discriminación, y subraya la importancia de la independencia judicial y el respeto por el estado de derecho





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