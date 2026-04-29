Corte Suprema anula mapa electoral de Louisiana por 'gerrymandering'

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el mapa de distritos de Louisiana, considerándolo una manipulación inconstitucional de distritos electorales. La decisión podría tener un impacto significativo en las elecciones de mitad de mandato y ha generado fuertes críticas por parte de grupos de derechos civiles.

Este miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el mapa de distritos de Louisiana , considerándolo una manipulación inconstitucional de distritos electorales, conocida como “gerrymandering”.

La decisión, con posibles repercusiones significativas en las elecciones de mitad de mandato, se produce en un contexto de intensa disputa nacional sobre el control político del Congreso a través del rediseño de las líneas distritales. El mapa anulado, aprobado a principios de 2024, había añadido un segundo legislador negro y demócrata a la delegación estatal, predominantemente republicana.

Este fallo forma parte de un proceso de redistribución inusual, donde estados gobernados por republicanos buscan consolidar su control sobre la Cámara de Representantes, mientras que estados liderados por demócratas intentan contrarrestar esta estrategia. Virginia, por ejemplo, aprobó recientemente un nuevo mapa que podría otorgar a los demócratas hasta cuatro escaños adicionales. La opinión mayoritaria, redactada por el juez Samuel Alito y respaldada por seis votos a favor y tres en contra, ha generado fuertes reacciones.

La secretaria de Estado de Louisiana, Nancy Landry, ha indicado que sus abogados están analizando el fallo, reconociendo las limitaciones para comentar debido al litigio en curso. Las elecciones primarias en Louisiana están programadas para el 16 de mayo, con la votación anticipada prevista para comenzar el 2 de mayo.

La decisión de la Corte Suprema ha provocado una fuerte condena por parte de grupos de derechos civiles, quienes argumentan que restringe significativamente el alcance de la Ley de Derechos Electorales. Líderes como el reverendo Al Sharpton han calificado el fallo como un duro golpe para el movimiento por los derechos electorales, lamentando el desmantelamiento del legado de figuras como Martin Luther King Jr. y John Lewis.

La NAACP ha descrito la decisión como un “golpe devastador” que otorga una “licencia” a políticos corruptos para manipular el sistema electoral y silenciar a comunidades enteras. La ACLU de Louisiana ha acusado a la Corte de “aniquilar” los derechos electorales, lamentando la pérdida de un “último cinturón de seguridad” para la democracia.

La incertidumbre reina sobre los próximos pasos a seguir, ya que la Corte Suprema no ha especificado cómo debe reemplazarse el mapa inconstitucional antes de las elecciones de mitad de mandato. La legislatura de Louisiana ya había pospuesto las elecciones primarias de abril a mayo, anticipando el fallo, pero las papeletas para votantes en el extranjero y personal militar ya se han enviado basándose en el mapa anterior.

La opinión del juez Alito se limita a remitir el caso a un tribunal inferior para continuar los procedimientos, sin mencionar la regla “Purcell”, que sugiere abstenerse de fallos que puedan causar confusión electoral. El fallo también tiene implicaciones más amplias, beneficiando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha presionado a su legislatura para que apruebe un nuevo mapa electoral que añadiría cuatro escaños republicanos más en el Congreso.

La decisión de la Corte Suprema en el caso de Louisiana subraya la creciente polarización política en torno a la redistribución de distritos y el impacto potencial en el equilibrio de poder en el Congreso. La manipulación de distritos electorales, o “gerrymandering”, es una práctica que permite a los partidos políticos diseñar los límites de los distritos para favorecer a sus candidatos, lo que puede resultar en una representación desproporcionada y socavar la democracia.

La Ley de Derechos Electorales, diseñada para proteger el derecho al voto de las minorías, ha sido objeto de controversia y desafíos legales en los últimos años, lo que ha debilitado su capacidad para prevenir la discriminación electoral. La decisión de la Corte Suprema en Louisiana plantea serias preguntas sobre el futuro de la Ley de Derechos Electorales y la protección de los derechos de voto de las minorías.

La situación en Louisiana, con la inminencia de las elecciones y la falta de claridad sobre el mapa electoral, crea un ambiente de incertidumbre y podría afectar la participación electoral. La atención ahora se centra en cómo los tribunales inferiores y la legislatura de Louisiana abordarán la situación y si se logrará implementar un nuevo mapa antes de las elecciones de mitad de mandato





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