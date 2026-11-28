La CIJ de la Haya establece que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohingya, marcando un hito histórico en la responsabilidad internacional de los Estados y la justicia para las víctimas.

La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en La Haya emitió hace una semana una sentencia histórica que concluye que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohingya. Este fallo representa un avance fundamental en la responsabilidad internacional de los Estados y el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas desde la aprobación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1948.

Antecedentes de las operaciones militares en Rakhine

En agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó lo que denominó "operaciones de limpieza" tras los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) contra puestos de seguridad en el estado de Rakhine. Estas acciones provocaron una masiva fuga de la comunidad hacia Bangladesh. Myanmar argumentó que estas operaciones eran necesarias para combatir la insurgencia armada del grupo ARSA, aunque la Corte ha desestimado esta justificación ante la magnitud de las violaciones documentadas.

Also read La Justicia francesa confirma que Gérard Depardieu deberá ir a juicio por presunta violación

Evidencia de destrucción del grupo étnico y religioso

El tribunal determinó que las operaciones militares conllevaron el asesinato de al menos 10.000 personas, incluidos actos de violencia sexual, violaciones grupales y ataques extremos contra niños. Además, se destruyeron pueblos y granjas rohingya, siendo reemplazados posteriormente por nuevas infraestructuras. La Corte confirmó que la violencia sexual y el desplazamiento forzado impidieron que el grupo desarrollara una vida normal, causando daños físicos y mentales severos.

Restricciones legales y discriminación institucionalizada

La sentencia destaca la discriminación histórica de los rohingya, un grupo étnico de mayoría musulmana, quien ha sido excluido legalmente de la ciudadanía y de sus derechos fundamentales. Desde los años 90, las autoridades dejaron de emitir certificados de nacimiento para esta población. Mediante campañas oficiales, se lanzó deshumanización contra los rohingya, acusándolos de ser infiltrados extranjeros que amenazaban la seguridad y el budismo en el país.

Advertisement

Impedimento de nacimientos y responsabilidad estatal

El tribunal estableció que las restricciones a los matrimonios y nacimientos, especialmente en el municipio de Maungdaw donde residen cerca de 500.000 rohingya, constituyen actos de genocidio. La denegación del registro de nacimientos y las cerca de 1.834 violaciones dirigidas a rohingya durante 2017 demuestran la intención de Myanmar de imponer medidas para prevenir nacimientos dentro del grupo, cumpliendo con la definición legal de destrucción parcial de un grupo protegido.

Reconocimiento de informes y precedentes internacionales

La Corte consideró informes exhaustivos de mecanismos de investigación de las Naciones Unidas que documentaron violaciones de derechos humanos durante años. La Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio (IAGS) reconoció en abril de 2020 que la violencia contra los rohingya constituía genocidio y crímenes de lesa humanidad. Este fallo exige a Myanmar tomar medidas efectivas para prevenir el genocidio y garantizar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas.