Corte de la A-5 con la M-30: rutas alternativas y refuerzos durante 43 días

Madrid corta la conexión de la A-5 con la M-30 durante 43 días y propone rutas alternativas y más transporte público para unos 80.000 vehículos diarios.

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado el corte total de la conexión de la A-5 con la M-30, una medida que durará 43 días desde el 10 de noviembre y que se prolongará hasta el 23 de diciembre. La decisión afecta a unos 80.000 vehículos diarios que utilizan esa unión para entrar o salir de la capital. Para reducir las molestias, el consistorio ha diseñado rutas alternativas y ha reforzado el transporte público.

Según la información municipal, el 23 de diciembre es la fecha prevista para la apertura al tráfico del nuevo túnel de la A-5. Hasta entonces, el corte impedirá acceder a la autovía en sentido salida y circular desde la A-5 hacia la M-30 en dirección de entrada a Madrid. También quedará cerrado el desvío hacia Casa de Campo desde la M-30.

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Corte de la A-5 con la M-30: cómo afecta al tráfico

El corte de la A-5 con la M-30 cerrará los accesos directos entre ambas vías, pero la circulación continuará en superficie. En el ámbito de las obras habrá dos carriles por sentido, según detalla el Ayuntamiento de Madrid.

El consistorio recomienda priorizar el transporte público, evitar en lo posible la zona afectada y planificar los trayectos antes de ponerse al volante. Esta indicación se dirige tanto a conductores de largo recorrido como a los vecinos de los barrios cercanos a las obras.

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Las obras también modifican el entorno de Casa de Campo, al cerrarse el desvío que conecta la M-30 con ese espacio. Los conductores que utilicen la M-30 deberán contar con este cambio al planificar sus recorridos durante las semanas de restricción.

Rutas alternativas durante el corte de la A-5

El Ayuntamiento de Madrid ha trazado cuatro rutas alternativas para los desplazamientos de largo recorrido desde municipios del norte, sur y oeste. Los conductores procedentes del norte y del oeste podrán acceder a la ciudad por la M-40 y las conexiones de la M-503 y la M-500, a través del Puente de los Franceses.

Otra opción consiste en utilizar la M-40 y la A-6 para enlazar con la M-30, tanto en sentido norte como sur, o con la avenida de la Ilustración. Además, una de las alternativas pasa por entrar por la A-5R y enlazar con la M-40, desde donde se puede alcanzar la M-30 norte a través de la M-503 y la M-30 sur por la A-42.

Para quienes deseen salir de Madrid desde la conexión de la A-5 con la M-30 sur, el plan propone usar la salida de General Ricardos y continuar hacia la avenida de los Poblados. Quienes necesiten dirigirse hacia la A-5 podrán conectar con la A-6, enlazar después con la M-40 y alcanzar la autovía en sentido salida a la altura de Cuatro Vientos. El Ayuntamiento también sugiere otras rondas como la M-45, la M-50 o la R-5 para esquivar el entorno de las obras.

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Para el tráfico interno de los barrios próximos a las obras, el Ayuntamiento ha previsto cinco recorridos. Entre ellos figura el itinerario por la M-500 hasta el Puente de los Franceses y la calle del Concejal Francisco José Jiménez Martín, así como por Duquesa de Parcent y General Ricardos para llegar a la M-30.

Refuerzos del transporte público y próximos pasos

El plan municipal incluye un refuerzo del transporte público coordinado con el Consorcio Regional de Transportes. Entre el 10 y el 26 de noviembre, las líneas 31, 36, 39, 138 y 158 de la EMT tendrán hasta un 15,4% más de servicio en días laborables.

Durante los fines de semana se incorporará también la línea 33, que conecta con Casa de Campo. El dispositivo contempla además vehículos de reserva para los servicios nocturnos, especialmente para la línea N19, así como la posibilidad de añadir algún tren en el ramal de la C-5 entre Móstoles y Embajadores.

Una vez concluya la fase de soterramiento, los vehículos circularán bajo tierra sin restricciones y los trabajos se centrarán en urbanizar la superficie para crear el Paseo Verde del Suroeste. Carabante defendió que el Ayuntamiento cuenta con los medios humanos y materiales y con el compromiso de las empresas constructoras para cumplir el calendario previsto. Con tono distendido, pidió a todos cumplir el plazo del 23 de diciembre y reclamó paciencia a los vecinos.