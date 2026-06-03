Corrida de toros en Las Ventas por San Isidro: Garrido, Martín y Navalón se enfrentan a toros de Montalvo

Sigue en directo la corrida de toros en Las Ventas de Madrid durante la Feria de San Isidro, con José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón lidiando toros de la ganadería salmantina de Montalvo, tras el rechazo del envío inicial de Lagunajanda.

La plaza de toros de Las Ventas en Madrid acoge hoy, miércoles 3 de junio, la vigesimotercera corrida de la Feria de San Isidro , con un cartel formado por los diestros José Garrido , Ismael Martín y Samuel Navalón .

La tarde se presenta calurosa pero no sofocante, con treinta grados en la capital y un viento del sur que podría alcanzar rachas de más de veinte kilómetros por hora, suficiente para incomodar a los toreros. Todos esperan que el aire no se despierte, pues en festejos anteriores ha sido un molesto protagonista.

El primer toro de la tarde, un negro listón de 554 kilos y cinco años, sale corretón pero muestra síntomas de flojedad en varas, lo que provoca protestas del público. Finalmente, el presidente ordena su devolución. Tras este contratiempo, los tres matadores y sus cuadrillas realizan el paseíllo. José Garrido viste de plomo y oro; Ismael Martín, de grana y oro; y Samuel Navalón, de blanco y oro.

Todos muestran caras de tensión e ilusión en los instantes previos a la lidia. José Garrido, que tomó la alternativa en Sevilla en 2015, irrumpió con fuerza en el escalafón y ahora busca reverdecer antiguos laureles. Ismael Martín, nacido en Zúrich de familia salmantina, se doctoró en Burgos hace dos temporadas y ha cosechado éxitos que hoy quiere refrendar en la plaza madrileña.

Por su parte, el valenciano Samuel Navalón, doctorado en Albacete en 2024, llega lanzado tras ser declarado triunfador de la pasada Feria de Fallas y tras haber tenido tardes de compromiso en esta misma plaza. Inicialmente estaba anunciada la ganadería de Lagunajanda, pero sus toros fueron rechazados en el reconocimiento veterinario.

En su lugar, a última hora se lidiaron toros de la divisa salmantina de Montalvo, hierro con antigüedad del 6 de octubre de 1926, originado con ganado de Vicente Martínez de casta jijona y con otra vertiente de encaste Domecq. La corrida de esta tarde está compuesta por cuatro toros de cinco años y dos de cuatro (segundo y quinto), con pesos que van desde los 512 kilos del tercero hasta los 614 del castaño quinto.

La expectación es máxima, pues se trata de una plaza exigente y los tres toreros tienen mucho que demostrar. Garrido cuenta con experiencia, mientras que Martín y Navalón representan la juventud y las ganas de abrirse paso en la cumbre del toreo. La afición madrileña espera una tarde de emociones y buen arte, a pesar del calor y el posible viento. La corrida promete ser un acontecimiento destacado dentro de la feria isidril





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