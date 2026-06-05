Corrida de toros de San Isidro en Las Ventas con Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado

Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro con Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado. Se espera una gran expectación en la plaza con un cartel de interés y la presencia de los toros de Juan Pedro Domecq.

La corrida de toros de San Isidro en Las Ventas de Madrid ha reunido a una gran afluencia de público, con llenos casi diarios en la plaza.

Hoy, viernes 5 de junio, el cartel está conformado por José Ignacio Uceda Leal, el torero francés Clemente y Pablo Aguado. Se espera una tarde de interés, especialmente por la segunda aparición de los toros de Juan Pedro Domecq en esta feria. Los tres diestros ya se encuentran en el túnel de cuadrillas, preparándose para el paseíllo que dará inicio a la corrida bajo los sones del pasodoble Gallito.

El primero de la tarde, un toro de 558 kilos, tuvo una actuación irregular: se quedó corto en el capote de Uceda, mostró falta de empuje en la suerte de varas y fue finalmente apuntillado tras una faena corta. El segundo toro, también del mismo hierro, perdió las manos en varias ocasiones y fue recibido con protestas. La terna completes su actuación con momentos de lucimiento en banderillas a cargo de Rafael González y Fernando Sánchez.

La corrida, compuesta por seis toros cinqueños, pesa entre 533 y 568 kilos. Uceda Leal, madrileño, celebra treinta años de alternativa; Clemente busca afianzar su carrera tras su confirmación en la pasada feria; y Aguado, sevillano, intenta revertir su suerte tras dos actuaciones anteriores sin mucho éxito. La plaza registra una temperatura agradable y lleno total, en un día sin viento, factor que ha sido un inconveniente en tardes anteriores.

La expectación es alta, ya que el cartel es poco repetido en las ferias y atrae a aficionados y público general. El presidente de la plaza ha ordenado el despeje del ruedo para dar comienzo al festejo. La actuación de los toros de Juan Pedro Domecq será observada con atención, recordando la buena corrida que propició la salida a hombros de Diego Urdiales en la Corrida de la Prensa.

Uceda Leal, con más de setenta paseíllos en Las Ventas, es un torero de estilo clásico del gusto de la cátedra venteña. Clemente, nacido en Burdeos y doctorado en Zamora en 2016, tiene una nueva oportunidad en su segunda comparecencia en San Isidro. Pablo Aguado, tras una reciente actuación exitosa en Aranjuez y una tarde en la Maestranza, espera consolidarse en esta feria.

La corrida, que comenzará en breve, se suma a las veinticinco tardes ya celebradas desde el inicio de San Isidro el 8 de mayo





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