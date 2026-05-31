Corrida de toros de San Isidro en Las Ventas con Ferrera, Escribano y Ureña

Sigue en directo la corrida de toros en la Monumental de Las Ventas de Madrid correspondiente a la Feria de San Isidro, con la actuación de los toreros Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña, que se enfrentan a una muy seria y exigente corrida de la ganadería de Adolfo Martín.

La Monumental de Las Ventas vive hoy, domingo 31 de mayo, una nueva e intensa jornada de la Feria de San Isidro , uno de los ciclos taurinos más importantes del mundo.

La expectación es máxima ante la terna formada por Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña, tres toreros que poseen una amplia y contrastada experiencia con ganaderías consideradas difíciles o "duras", especialmente con los míticos toros de Adolfo Martín Andrés, conocidos popularmente como los 'adolfos'. Esta ganadería, procedente de la vieja camada de Albaserrada, es sinónimo de casta, complicación, bravura espectacular y un pitón izquierdo de gran peligrosidad, lo que la convierte en un auténtico examen para cualquier torero.

Los aficionados que llenan la plaza esperan ver un espectáculo de máxima emoción y riesgo, donde la técnica, la veteranía y la decisión de los espadas se pondrán a prueba frente a animales impredecibles. La tarde promete ser épica, con cada toro un desafío único. Los tres toreros seleccionados han salido a triunfar y a marcar su sello personal en la historia de esta feria.

Ferrera, con su estilo profundo yvertical; Escribano, con su temple y conocimiento del animal; y Ureña, con su entrega y disposición, dibujan un cartel de altísima ambición. El ambiente en los tendidos es de fiesta mayor, con la ciudad de Madrid inmersa en la celebración de su patrón, San Isidro Labrador. La noche ya cae sobre la plaza, pero la tensión y la pasión continúan vivas en cada objeto de la corrida, cada muletazo y cada estocada.

Esta transmisión en directo ha permitido seguir al instante cada momento crucial: el sorteo y corrida de toros, el paseíllo, las suertes de varas, las banderillas y la faena de muleta. Los tres diestros han demostrado un gran nivel de compromiso y conocimiento del toro que les correspondía en suerte. El resultado final de la corrida, con heridos incluidos, refleja la difícil lidia de estos animales y la enorme dificultad de la empresa taurina.

La Feria de San Isidro continúa su curso, dejando otra tarde para el recuerdo y la polémica, como es habitual en este ruedo venteño, donde cada corrida es un mundo y donde la gloria y la tragedia conviven en un espacio muy reducido. Este directo de ABC ha ofrecido una cobertura exhaustiva minuto a minuto, con fotografías, vídeos y análisis de cada momento importante, para que el aficionado no se pierda detalle de lo que sucede en el corazón del toreo mundial





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