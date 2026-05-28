Corrida de la Prensa en Las Ventas: Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi en el cartel de la Feria de San Isidro 2025

La tradicional Corrida de la Prensa de la Feria de San Isidro reúne este jueves 28 de mayo en Las Ventas a Diego Urdiales, Roca Rey y el debutante Bruno Aloi con toros de Juan Pedro Domecq. Información sobre horario, precios de entradas y cómo seguir la retransmisión gratuita en televisión y online.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid abre sus puertas este jueves 28 de mayo para una nueva jornada de la Feria de San Isidro, uno de los ciclos taurinos más importantes del país.

La tradicional Corrida de la Prensa presenta un cartel de alto nivel con Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi, que confirma su alternativa, enfrentándose a toros de la ganadería Juan Pedro Domecq. Más de 23.000 espectadores llenarán el histórico ruedo para vivir un espectáculo que combina la trayectoria legendaria de Urdiales y Roca Rey con la ilusión del joven Aloi.

La Feria de San Isidro, que se desarrolla desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio, consta de 28 festejos, incluyendo 23 corridas de toros, 2 de rejones y 3 novilladas, y se espera que atraiga a medio millón de personas durante mayo y junio. Los precios de las entradas oscilan entre 50 euros para las localidades más económicas y cantidades superiores para zonas privilegiadas, con una demanda que agota rápidamente las localidades.

Para quienes no puedan asistir, la retransmisión completa del festejo estará disponible en directo a través de TLMad, con la opción de verlo bajo demanda durante siete días después de su emisión. El horario de las corridas sigue la tradición del abono madrileño, con la tarde como momento central.

El ciclo continúa el viernes 29 con toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado, y el domingo 31 con toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. La Feria de San Isidro, originada en honor al patrón de Madrid, San Isidro Labrador, ha crecido a lo largo de casi un siglo hasta convertirse en el referente taurino de la capital, marcando el pulso de la temporada.

La expectación generada por eventos como la Corrida de la Prensa, que ya colgó el cartel de "No hay billetes" en jornadas anteriores, refleja la vitalidad y el tirón popular de esta fiesta nacional, que sigue congregando a aficionados de todo el mundo en la emblemática plaza de Las Ventas





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