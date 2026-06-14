Corrida de la Beneficencia en Las Ventas: Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández esta tarde

La plaza de toros de Las Ventas acoge este domingo 14 de junio la Corrida de la Beneficencia con Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández. Conoce el horario, cómo seguir la retransmisión gratuita en televisión y online, y los detalles del cartel.

La plaza de toros de Las Ventas en Madrid abre sus puertas este domingo, 14 de junio, para acoger una nueva jornada de su ciclo estival dentro de la temporada taurina.

El evento, conocido como la Corrida de la Beneficencia, reúne a tres diestros de renombre: Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández, quienes prometen un espectáculo memorable en uno de los ruedos más emblemáticos del mundo. El cartel de hoy combina la experiencia de Talavante, con una trayectoria legendaria, la veteranía y garra de Roca Rey, y la juventud y ambición de Víctor Hernández, lo que genera grandes expectativas entre los aficionados.

Se estima que más de 23.000 espectadores llenarán la plaza, en una feria que, durante los meses de mayo y junio, atrae a medio millón de personas, consolidándose como una de las celebraciones taurinas más importantes de España. La Feria de la Comunidad de Madrid, con San Isidro como referente, incluye más de 50 festejos a lo largo del año en Las Ventas, entre corridas de toros, rejones y novilladas con picadores.

La hora de inicio de la corrida sigue el horario habitual del abono estival en Las Ventas, aunque el texto no especifica la hora exacta, es tradicional que comience en torno a las 18:00 o 19:00 horas. Para quienes no puedan asistir físicamente, la retransmisión televisiva estará a cargo de TLMad, el canal que emite en directo los principales eventos taurinos de la capital, incluyendo la Feria de San Isidro.

La señal podrá verse a través de los canales de televisión y las aplicaciones móviles de la cadena, y además estará disponible bajo demanda durante siete días después de su emisión, permitiendo seguir el festejo en diferido. La entrada a la plaza tiene un coste que oscila entre 33 euros para las localidades más económicas y precios superiores para los puestos privilegiados, pero las entradas suelen agotarse rápidamente, como ocurrió en la taquilla del domingo pasado.

Además del espectáculo taurino, la Corrida de la Beneficencia tiene un marcado carácter solidario, ya que los beneficios suelen destinarse a causas benéficas, aunque el texto no detalla la entidad beneficiaria concreta de esta edición. Este evento se enmarca dentro de la amplia oferta cultural y festiva de Madrid durante el verano, where Las Ventas se convierte en el epicentro de la tauromaquia.

La programación continúa con otras citas, como la corrida del sábado 20 de junio con toros de Valdefresno para Juan Pablo Sánchez, Cristián Pérez y Alejandro Peñaranda, y la novillada del jueves 25 de junio con astados de Los Chospes para Álvaro de Chinchón, El Mene y Félix San Román. La presencia de figuras consolidadas y nuevas promesas refleja el objetivo de la feria de atraer a un público diverso, desde los aficionados veteranos hasta los curiosos que se acercan por primera vez a la tauromaquia.

El artículo original incluye también titulares de otras noticias políticas y judiciales, como las declaraciones de José María Aznar sobre una posible moción de censura, el caso fiscal de José Luis Rodríguez Zapatero, o la aprobación en el Congreso de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. Sin embargo, estas informaciones son ajenas al evento taurino y no forman parte del contenido sustantivo de la noticia principal, por lo que se han omitido en esta rewrite para centrarse exclusivamente en la corrida.

La fuente ABC provee la cobertura completa de la Feria de San Isidro y otros festivales, consolidándose como referente en información taurina. La Corrida de la Beneficencia, con su cartel de lujo, es uno de los momentos álgidos del ciclo estival, uniendo tradición, espectáculo y solidaridad en el ruedo más famoso de España





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