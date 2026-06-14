Corrida de la Beneficencia en Las Ventas con Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández: lleno absoluto y expectación máxima

La plaza de toros de Las Ventas de Madrid acogió la tradicional Corrida de la Beneficencia con un cartel de figuras: Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Víctor Hernández, ante toros de Victoriano del Río. El festejo, que colgó el cartel de 'no hay billetes', cerró la feria de San Isidro con gran ambiente de acontecimiento.

La Corrida de la Beneficencia en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid reunió este sábado a tres figuras del toreo: Alejandro Talavante , Andrés Roca Rey y el diestro madrileño Víctor Hernández , con astados de la ganadería madrileña de Victoriano del Río.

El cartel, que ha registrado el tradicional 'no hay billetes', cerró la feria de San Isidro con un ambiente de gran expectación. El paseíllo comenzó con el himno de España mientras los toreros, ataviados con sus respectivos trajes de luces -Talavante de negro y oro, Roca Rey de tabaco y oro, y Víctor Hernández de verde botella y oro-, se disponían frente a las cuadrillas. La plaza, llena hasta la bandera, ovacionó el inicio del festejo.

Cada torero fue recibido por cientos de aficionados a las puertas de Las Ventas, quienes se congregaron para obtener selfies y autógrafos, retrasando su entrada al ruedo. La ganadería de Guadalíx de la Sierra, inicialmente anunciada, fue sustituida por Victoriano del Río, que ha dado multiplez de toros premiados en San Isidro. La corrida contó con seis toros, tres de ellos por encima de los 600 kilos, lidiados en segundo, cuarto y sexto lugar.

El cartel reunió a tres matadores con triunfos previos en la plaza: Talavante, triunfador de San Isidro tras sus dos actuaciones destacadas; Roca Rey, figura de máximo relieve con tres Puertas Grandes como matador; y Víctor Hernández, quien se ganó el respeto de la afición tras una temporada de gran nivel y superando dos dramáticas cogidas en la pasada feria. La Corrida de la Beneficencia, considerada el festejo más importante de la temporada taurina madrileña, ha mantenido su prestigio a pesar de que en los últimos años el cartel ya no se reserva exclusivamente a los triunfadores de San Isidro.

En esta edición, los tres diestros y el ganadero acreditan historiales de éxito en Las Ventas. El resultado de la corrida, con possiblez de premios y trofeos, quedó pendiente de la espada y de la suerte de cada toro





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