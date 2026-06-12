Corrida de la Beneficencia en Las Ventas 2025: Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández se enfrentan a toros de Victoriano del Río y Cortés

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid acoge este domingo 14 de junio la tradicional Corrida de la Beneficencia dentro de la Feria de San Isidro 2025. El cartel de lujo está formado por los diestros Alejandro Talavante, Roca Rey y el joven Víctor Hernández, que lidiarán toros de las ganaderías de Victoriano del Río y Cortés. Se espera lleno absoluto en el coso con más de 23.000 espectadores. El festejo, dedicado a causas solidarias, podrá seguirse en directo y de forma gratuita a través de TLMad, y estará disponible bajo demanda durante siete días después de su emisión. Esta corrida cierra una semana intensa en el abono de San Isidro, una de las ferias taurinas más importantes de España.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, uno de los emblemáticos cosos taurinos del mundo, se prepara para acoger este domingo 14 de junio una nueva e importante cita dentro de la Feria de San Isidro.

Se trata de la Corrida de la Beneficencia, un festejo tradicionalmente dedicado a causas solidarias que reúne a algunos de los diestros más destacados del momento. En esta ocasión, el cartel lo conforman Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández, un trío que despierta grandes expectativas entre los aficionados.

La combinación del estilo clásico y profundo de Talavante, la espectacularidad y el temple de Roca Rey, y la juventud y entrega de Víctor Hernández prometen una lidia intensa y emocionante en el ruedo madrileño. Los toros que se enfrentarán procederán de las ganaderías de Victoriano del Río y de Cortés, dos hierros de reconocido prestigio que aportarán calidad y bravura a la tarde.

Este espectáculo no solo es una oportunidad para ver a figuras del toreo en acción, sino también para contribuir a fines benéficos, manteniendo viva una tradición que une deporte, cultura y solidaridad. La expectación es máxima, y se espera que más de 23.000 espectadores llenen los tendidos de Las Ventas para vivir en directo esta corrida, en la que la tensión y la belleza del arte taurino se darán cita una vez más.

La Feria de San Isidro, que se celebra desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio, es uno de los ciclos taurinos más importantes de España, con un total de 28 festejos que incluyen corridas de toros, rejones y novilladas. Eventos como el de este domingo han logrado colgar el cartel de no hay billetes, reflejando el enorme tirón de la tauromaquia en Madrid.

Para quienes no puedan asistir físicamente, la Corrida de la Beneficencia podrá seguirse en directo a través de la señal gratuita de TLMad, el canal que retransmite la programación taurina de la comunidad. Además, como novedad, cada corrida estará disponible bajo demanda durante siete días después de su celebración, facilitando que un público más amplio pueda disfrutar del espectáculo desde cualquier dispositivo. De este modo, la tradición taurina se adapta a las nuevas tecnologías sin perder su esencia.

En cuanto a los precios de las entradas, han oscilado entre los 33 euros en localidades más alejadas hasta importes superiores en los tendidos de sombra preferente, vendiéndose con rapidez dada la alta demanda. Se recomienda a los aficionados adquirir sus entradas con antelación para evitar quedarse sin acceso, algo que ya ha ocurrido en jornadas anteriores del abono.

La Corrida de la Beneficencia cierra una semana intensa en Las Ventas, que ha incluido otros festejos como la corrida de Valdefresno con Juan Pablo Sánchez, Cristián Pérez y Alejandro Peñaranda, y la novillada de Los Chospes con Álvaro de Chinchón, El Mene y Félix San Román. La programación demuestra la vitalidad y la diversidad de la Feria de San Isidro, que atrae cada año a medio millón de personas entre turistas y aficionados locales.

La historia de este ciclo se remonta a comienzos del siglo XX, cuando se institucionalizó en honor a San Isidro Labrador, patrón de Madrid. Desde entonces, ha crecido en prestigio y dimensiones hasta convertirse en referente cultural de la capital. La plaza de Las Ventas, con su arquitectura neomudéjar y su aforo superior a 23.000 espectadores, es el templo por excelencia de la tauromaquia española, y acoger una corrida en su ruedo es el máximo sueño de cualquier torero.

Alejandro Talavante, tras una larga trayectoria llena de éxitos ymomento de madurez artística; Roca Rey, como uno de los máximos exponentes de la tauromaquia actual con un estilo explosivo y clásico a la vez; y Víctor Hernández, un joven que busca consolidarse entre las figuras, tienen una cita con la historia en esta feria. Lamejorará su reputación y dejará huella en la afición.

La beneficencia, que da nombre al festejo, se materializa en la donación de parte de la recaudación a obras sociales, un gesto que enlaza con las raíces populares de la tauromaquia como festejo popular. En definitiva, la Corrida de la Beneficencia de este 14 de junio se presenta como una de las citas clave del cierre de San Isidro 2025, un evento que aúna arte, tradición y solidaridad, y que podrá ser disfrutado tanto por los que asistan a Las Ventas como por la audiencia televisiva y digital





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