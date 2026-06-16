Corresponsal iraní herido por dron israelí en Líbano durante cobertura informativa

El reportero Hadi Hoteit, de Press TV, fue atacado mientras informaba en Líbano con chaleco de prensa. El incidente subraya los riesgos para periodistas en zona de conflicto y su vinculación con las negociaciones entre EE.UU. e Irán.

El canal iraní Press TV informó este lunes que su corresponsal en Líbano , Hadi Hoteit, fue alcanzado por un dron israelí mientras realizaba cobertura informativa y portaba un chaleco de prensa.

Según el reporte, Hoteit fue intervenido quirúrgicamente debido a las heridas sufridas en el ataque y actualmente recibe atención médica. El medio no especificó la ubicación exacta del incidente, pero compartió un video grabado desde un vehículo en movimiento que se acerca a un hombre sentado en el suelo, aparentemente herido. Este ataque ocurre en el contexto de una ofensiva militar israelí en Líbano que ha sido uno de los principales obstáculos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Teherán ha reiterado que el cese de la guerra israelí en el país árabe es un elemento inseparable del acuerdo anunciado el domingo con Washington, aunque persisten dudas sobre la capacidad del expresidente Donald Trump para garantizar dicho alto el fuego





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