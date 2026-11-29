La veterana corresponsal de RTVE recibe el galardón de la Asociación de Reporteros de Turquía y lo dedica a su guía local, destacando el rol esencial de los fixers en zonas de conflicto como Gaza.

La veterana corresponsal de la radiotelevisión pública española, identificada con el apellido Ariza, ha sido reconocida con un premio concedido por la Asociación de Reporteros de Turquía, conocida por su nombre original Muhabirler Derneği. Este galardón específico ha sido dedicado explícitamente a la persona que actuó como su guía y enlace en el terreno durante su cobertura de la violencia en la región palestina.

Reconocimiento por cobertura de Gaza

El premio constituye un espaldarazo directo a las informaciones realizadas por la periodista sobre el genocidio de Gaza y las consecuencias derivadas de la ocupación ilegal de Cisjordania, tal como ha explicado la propia reportera. Ariza, quien actualmente ocupa la corresponsalía en Bogotá, Colombia, no pudo asistir personalmente a la ceremonia de entrega de estos premios, delegando la representación en su compañero local.

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Papel de los fixers invisibilizados

Ariza aprovechó esta distinción para reconocer públicamente la importancia vital de los fixers, profesionales que a menudo permanecen invisibilizados pero que son esenciales para que los periodistas puedan desarrollar su trabajo en zonas de conflicto. Ha destacado el apoyo de Kamal, descrito como su compañero, guía y apoyo durante toda la cobertura, en momentos muy difíciles y de alta peligrosidad.

De Bogotá a la zona de guerra

La periodista fue corresponsal en Jerusalén entre enero de 2024 y agosto de 2025, periodo en el que cubrió buena parte de la ofensiva de Israel sobre Gaza tras los atentados de Hamás. Durante esta etapa, Kamal le facilitó el acceso a lugares inaccesibles y le permitió escuchar historias que de otra manera nunca habría podido contar, brindándole una perspectiva única sobre la resistencia y la dignidad del pueblo palestino.

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Compromiso con la verdad y la memoria

A través de su mensaje de agradecimiento, Ariza hizo un llamado a la reflexión sobre el trabajo de campo en territorios bajo fuego, afirmando que el premio lleva su nombre pero que una gran parte del reconocimiento corresponde a su guía local. Ha expresado admiración y aprecio por Kamal, asegurando que le estará profundamente agradecida por todo lo que ha sido para ella en su labor periodística.

El contexto de las elecciones españolas

Este reconocimiento se produce en un contexto político complejo, relacionado con todo lo que se juega la televisión de las mil tertulias políticas en las elecciones generales del 29 de noviembre. La labor de los corresponsales en el extranjero adquiere una relevancia especial en momentos electorales, donde la información directa desde las zonas de crisis contrasta con el debate interno, subrayando la necesidad de fuentes fiables y testigos presenciales como el propio Kamal.