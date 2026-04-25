Correo del Pentágono Revela Posibles Sanciones a Aliados de la OTAN que no Apoyan una Agresión a Irán

Un correo electrónico interno del Pentágono explora sanciones contra aliados de la OTAN, incluyendo a España, por no respaldar una posible agresión de EEUU a Irán. La información ha generado debate en España, aunque la reacción general ha sido de escepticismo y poca preocupación.

La revelación, a través de la agencia Reuters, de un correo electrónico interno del Pentágono , sede del departamento de defensa estadounidense, que explora posibles sanciones contra aliados de la OTAN que no han respaldado o facilitado una posible agresión de EEUU a Irán , incluyendo a España , ha generado cierta conmoción en nuestro país y, posiblemente, inquietud en ciertos círculos políticos y militares.

Es importante señalar que la reacción en España ha sido más de indiferencia que de alarma ante cualquier señal de hostilidad proveniente del presidente estadounidense Donald Trump o de su administración. La información indica que el correo no contempla la expulsión de España de la OTAN, sino posiblemente una suspensión, aunque ambas opciones son incompatibles con el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, fundacional de la Alianza Atlántica en 1949.

El correo sugiere la suspensión de altos cargos españoles dentro de la estructura de la OTAN o la imposición de otras medidas restrictivas en su participación, pero ninguna de estas acciones contaría con respaldo legal ni serían significativamente perjudiciales para España. La presencia de altos cargos españoles en la OTAN es limitada, incluyendo al diplomático Javier Colomina, representante Especial para la Vecindad Sur, y los mandos del Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón y del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad de Rota, que ejercen como Mando Componente Naval de la Fuerza de Respuesta de la OTAN.

No obstante, España contribuye con más de 1.700 militares en misiones de la OTAN en Estonia, Rumanía y Eslovaquia, además de su participación en la policía aérea del Báltico y diversas operaciones navales aliadas, una contribución considerable. EEUU podría tener mayor margen de maniobra en sus relaciones bilaterales de defensa con España, en lo que respecta a las facilidades e instalaciones de apoyo en las bases de Rota y Morón, autorizadas por un convenio que prohíbe medidas hostiles en el ámbito de la defensa.

Aunque EEUU podría abandonar estas bases, no cerrarlas, ya que siguen siendo cruciales para las fuerzas navales y aéreas españolas. Sin embargo, trasladarse a otro país implicaría costos elevados y no mejoraría su posición geopolítica. España podría perder empleos relacionados con la presencia estadounidense, pero estos podrían ser compensados por inversiones y decisiones políticas a nivel central y autonómico. Asume un riesgo mayor al albergar fuerzas de un país con cada vez menos aliados.

Muchos españoles no lamentarían la salida de las tropas estadounidenses. Este correo del Pentágono, que parece más una maniobra de distracción, responde a la solicitud de Trump de explorar medidas contra aliados que se han negado a respaldar su política en Oriente Medio. No solo afecta a España, sino también a países como Francia, Reino Unido, Italia y Alemania.

El reproche de EEUU es que estos países no se han involucrado en una guerra unilateral e ilegal, decidida junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sin consultar a sus aliados, violando el artículo 4 del TAN y perjudicando la economía global. No son España ni sus aliados europeos quienes incumplen sus responsabilidades. Quizás el único país que merecería ser sancionado sería EEUU





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