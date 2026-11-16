Corre Segura: Segunda Carrera Solidaria por la Igualdad en Madrid

Madrid celebra este 22 de noviembre la segunda edición de Corre Segura, una carrera de 5 km por 2 euros. Toda la recaudación se destina a mujeres de Ceuta afectadas por cáncer de mama.

La capital española se prepara para acoger este domingo 22 de noviembre la segunda edición de la prueba popular Corre Segura, un evento deportivo que combina la actividad física con un firme compromiso social. Organizada por el diario Artículo14, esta iniciativa de cinco kilómetros se posiciona como una herramienta clave para reivindicar la igualdad y la seguridad de las mujeres en el espacio público.

Datos Clave de la Carrera en Madrid

La organización ha destacado el bajo costo de participación, fijado en solo dos euros por corredor, una cifra excepcionalmente accesible dentro del calendario habitual de pruebas atléticas. La carrera arrancará puntualmente a las 9:00 horas desde el número 6 de la calle Arturo Soria, ubicándose también la línea de meta en el mismo punto exacto. Este itinerario urbano de cinco kilómetros está diseñado para ser inclusivo, permitiendo la participación de personas de diversas edades y niveles de condición física.

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Compromiso Social y Causa Beneficiada

El evento no es meramente deportivo, sino que coincide temporalmente con las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta edición, la prueba estará dedicada específicamente a las mujeres de Ceuta, canalizando toda la recaudación económica hacia esta comunidad. La decisión busca visibilizar sus realidades y ofrecer un apoyo tangible a quienes enfrentan desafíos específicos.

Apoyo a Organizaciones contra el Cáncer

Los fondos recolectados se destinarán íntegramente a entidades que brindan apoyo, orientación y acompañamiento a mujeres afectadas por el cáncer de mama y a sus familias. Esta alianza transforma la participación en un acto de solidaridad directa, permitiendo que cada kilómetro recorrido contribuya a mejorar la calidad de vida de las beneficiarias. La prueba busca generar conciencia sobre la importancia del acompañamiento en procesos de salud delicados.

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Logística y Condiciones de Participación

La prueba permanece abierta a todas las edades, incluyendo niños y niñas, siempre que sean capaces de completar el trayecto por sus propios medios sin asistencia externa. La organización ha establecido un tiempo máximo de una hora para cruzar la línea de meta, garantizando así que el evento sea amigable para principiantes y corredores recreativos. La recogida de dorsales y chips se realizará el mismo domingo 22 de noviembre desde las 8:00 horas en la zona de salida.

Impacto en la Comunidad y Siguientes Pasos

Este segundo año del evento consolida a Corre Segura como una referencia en Madrid para quienes buscan integrar el ejercicio con la activismo social. Al unir la comunidad running con causas humanitarias, se fomenta un modelo de deporte responsable que responde a necesidades reales de la sociedad. Los participantes tienen la oportunidad única de contribuir a la visibilidad de las mujeres de Ceuta mientras disfrutan de una carrera segura y bien organizada en el corazón de la capital.