Corpus Christi Celebration in Spain: Pope Leo XIV Procession, Children's Guard, and Royal Reception

The Corpus Christi celebration in Spain is expected to be significant, with a large number of participants and a solemn procession led by Pope Leo XIV. The celebration includes a Vigilia with young people, a reception at the Royal Palace, and a procession through Madrid. The children's guard, a tradition in Madrid since 1982, will accompany the Pope.

La celebración del Corpus Christi en España se espera que sea mayor, con una magnitud reflejada tanto en las calles como en el altar, donde se celebrarán junto al Papa 2.300 ministros de la comunión y 20.000 voluntarios.

El acto se celebrará en domingo, día de precepto y jornada en la que más fieles acuden a la Eucaristía. Además, coincide con la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, conocida popularmente como la Solemne Procesión del Corpus Christi. El Papa León XIV participará en una procesión por las calles de Madrid, partiendo de Cibeles y llegando hasta la Parroquia de San José por la calle de Alcalá, para regresar posteriormente por la misma vía.

La última celebración tuvo lugar el 18 de agosto de 2011, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, presidida por el Papa Benedicto XVI. Durante la Misa del Papa León XIV en directo, podrán seguir el especial de la Santa Misa del Corpus Christi desde la Plaza Cibeles de Madrid.

Entre las anécdotas de la llegada del Papa León XIV a España, se encuentran una bandera del revés, un 'sixseven' en el papamóvil o las confesiones a la Reina. El Papa León XIV y Felipe VI marcan su discurso contra los que "avivan el fuego de la polarización" y sobre "el dolor causado por los casos de abusos". Durante la recepción en el Palacio Real, el monarca ha reconocido la claridad y firmeza del pontífice ante una llaga todavía abierta.

La Pequeña Guardia Suiza Pontificia vuelve a Madrid para acompañar al Papa León XIV en su visita a España. 50 niños de entre 10 y 13 años han acompañado al Papa León XIV como integrantes de la Pequeña Guardia Suiza Pontificia, una tradición nacida en Madrid en 1982 para hacer que el Pontífice se sintiera "como en casa". El Papa León XIV en la Vigilia con Jóvenes: "Ante la violencia de la guerra y la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva





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