Descubre las novedades del nuevo reloj de expedición de COROS. Autonomía, pantalla AMOLED y precio oficial desde el 27 de noviembre para atletas de resistencia.

El fabricante de dispositivos portables COROS ha anunciado oficialmente la llegada del COROS Vertix 4, su nuevo reloj de expedición diseñado específicamente para atletas de ultramaratón y aventureros que realizan travesías de varios días. Este dispositivo marca una evolución significativa en el segmento de la tecnología deportiva de resistencia, combinando una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas con mapas topográficos y satelitales de alta definición. El cuerpo de titanio del reloj presenta un perfil más delgado, un 14 % menos que el modelo anterior VERTIX 2S, lo que mejora el confort sin sacrificar la durabilidad requerida para entornos extremos.

Autonomía mejorada en entornos extremos

El VERTIX 4 ofrece una autonomía de 17 horas adicionales en el modo de doble frecuencia diseñado para lugares con señal difícil, superando las 43 horas declaradas para su predecesor, el VERTIX 2S. Esta mejora crítica permite a los usuarios navegar con precisión durante expediciones prolongadas sin necesidad de recargas frecuentes. La pantalla táctil alcanza 2.500 nits de brillo máximo en blanco, garantizando una visibilidad excelente incluso bajo la luz directa del sol en laderas abiertas o en bosques donde la sombra intermitente puede alterar la lectura de mapas. El cristal de zafiro protege la pantalla, una primera vez que COROS implementa este material resistente en la gama Vertix.

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Navegación avanzada y linterna integrada

La navegación en el VERTIX 4 se potencia con la capacidad de seguir recorridos con indicaciones giro a giro y usar la función de vuelta al inicio de forma intuitiva. Un detalle práctico es la posibilidad de guardar puntos de interés, como fuentes, directamente desde el reloj durante la marcha para localizarlos en salidas futuras. La linterna integrada está orientada paralelamente a la muñeca, enfocando la zona de trabajo de las manos para buscar materiales en la mochila o ajustar equipamiento en la oscuridad. Para el movimiento hacia adelante, el frontal del reloj sigue iluminando el sendero de forma convencional, asegurando seguridad tanto en reposo como en marcha.

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Conectividad y características técnicas

El dispositivo cuenta con 64 GB de almacenamiento compartido entre mapas y música, y está equipado con sensores avanzados como un altímetro barométrico, una brújula digital y un lector óptico de pulso de cuarta generación con medición de saturación de oxígeno. La comunicación se facilita mediante un altavoz y un doble micrófono con cancelación de ruido, permitiendo dar órdenes por voz y hablar por teléfono si el móvil está cerca. Los usuarios pueden grabar pins de voz registrados con la ubicación durante la marcha y realizar livetracking para que familiares vean la actividad en tiempo real, incluyendo fotos enviadas durante el trayecto.

Precios y fecha de lanzamiento oficial

El nuevo reloj de COROS se pondrá a la venta a partir del 27 de noviembre, fecha confirmada durante la presentación para periodistas. Aunque el dispositivo sigue siendo grande en tamaño, el cuerpo de titanio reduce el peso y el grosor en comparación con el VERTIX 2S, lo que puede ser determinante para usuarios con muñecas finas. La resistencia al agua y la robustez general mantienen los estándares de la gama de expedición, ofreciendo una herramienta fiable para quienes necesitan precisión y longevidad en sus registros deportivos y aventuras al aire libre.