Corea del Sur y Corea del Norte disparan misiles en una nueva escalada de tensión

Corea del Sur y Corea del Norte han disparado misiles en una nueva escalada de tensión, con Pyongyang acusando a la administración de Trump de 'amenazar la paz y la estabilidad en el noreste de Asia' y con Pekín expresando su preocupación por la situación. Corea del Sur ha informado de que detectó varios lanzamientos de proyectiles en el Mar Amarillo, entre ellos un misil balístico de corto alcance, desde la ciudad norcoreana de Chongju.

Corea del Sur alertó el martes de que había detectando lanzamientos de proyectiles . El lanzamiento de un sistema de misiles realizado por la Administración de Misiles y la Academia de Ciencias de la Defensa en un lugar no revelado de Corea del Norte.

Corea del Norte ha anunciado este miércoles que había realizado pruebas con misiles balísticos y de crucero de precisión, así como cohetes de artillería bajo la supervisión del líder del país, Kim Jong-un. Corea del Sur alertara de que había detectado el lanzamiento de 'varios proyectiles' en el Mar Amarillo (también conocido como del Oeste) , entre ellos un misil balístico de corto alcance, desde la ciudad norcoreana de Chongju.

Según el medio norcoreano Pionyang 'analizó y evaluó la capacidad de combate' del armamento como 'parte del plan para la modernización de las fuerzas de artillería y misiles'. En particular, KCNA ha destacado que el misil de crucero cuenta con un 'sistema de navegación autónomo de ultraprecisión' y con inteligencia artificial (IA) para guiar su trayectoria, pudiendoKim ha valorado 'positivamente' estos misiles, que serán suministrados a las brigadas de artillería posicionadas en la región fronteriza con Corea del Sur, según la agencia.

El primero con misiles balísticos desde el 19 de abril , que fue también supervisado por Kim. En aquel momento, Pionyang evaluó el rendimiento del misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11 Ra y la potencia de una ojiva de racimo y de otra de minas de fragmentación. El presidente chino, Xi Jinping, podría visitar Corea del Norte esta semana, según un funcionario surcoreano de alto rango citado de manera anónima por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La portavoz de Exteriores de China, Mao Ning, no obstante, dijo en una conferencia de prensa el lunes que no tenía información al respecto que ofrecer. Ha tomado posesión en junio del año pasado , ha realizado gestos conciliatorios y ofrecido reactivar contactos con Corea del Norte. Un acercamiento que el hermético régimen sigue rechazando de manera rotunda





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