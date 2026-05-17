Por primera vez en más de cinco años, Corea del Sur dio la bienvenida a un equipo de fútbol femenino norcoreano en su territorio. La visita ocurre en un contexto de creciente división geopolítica entre los dos países, con Corea del Norte intensificando su arsenal militar y modificando su Constitución para eliminar referencias a la reunificación. Sin embargo, el gesto deportivo podría abrir un espacio de diálogo en medio de las tensiones.

Corea del Sur recibió este domingo a un equipo femenino de fútbol norcoreano, el Club Naegohyang de Pyongyang, en el Aeropuerto Internacional de Incheon, marcando la primera visita deportiva desde 2018.

Las 39 integrantes del equipo, entre jugadoras y personal, desfilaron en un recibimiento donde grupos pro-unificación coreogreteano coreaban 'Bienvenidas', aunque ellas mantuvieron la compostura. Durante el último año, el gobierno de Kim Jong Un ha endurecido su postura frente a Seúl, eliminando cláusulas de reunificación de su Constitución e impulando un amplio programa de modernización militar, incluyendo misiles, artillería y una flamante flota submarina.

A pesar de estas tensiones, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha buscado disminuir las fricciones con un enfoque de diálogos informales y medidas simbólicas, como permitir la entrada de los futbolistas norcoreanos. El partido contra el equipo local de Suwon, en la Liga de Campeones Femenina de la AFC, se juega este miércoles en un estadio colmado con trabajadores de seguridad y 7.000 espectadoras.

Si Naegohyang avanza a la final del sábado, las jugadoras podrán permanecer una semana en el sur, algo poco común en la última década. La presencia de estos atletas refleja el creciente apoyo civil a iniciativas de acercamiento, como las 3.000 entradas compradas generalmente por ONGs pro-unificación. Corea del Norte ha invertido fuertemente en el desarrollo de su fútbol femenino, consiguiendo triunfos en categorías juveniles en los últimos años, como el trofeo de la Copa Mundial Sub-20.

Este torneo viene a reafirmar el discurso estral del régimen sobre la excelencia deportiva como principio nacionalista, reforzado por la participación en eventos internacionales y por padres de familia celebrando los éxitos tanto de equipos locales como los internacionales. La rivalidad entre los dos países, en el que el deporte ha jugado un papel tradicional de mediación en los momentos de distensión, podría extenderse en un gesto simbólico de cooperación.

Las Coreas han utilizado en el pasado la modalidad de equipos combinados, como el histórico equipo de hockey sobre hielo unificado que compitió en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en 2018. Aún así, el conflicto de 2024 es complejo, con Washington y Seúl aún apreci empleado en la imposición de sanciones y preparándose para maniobras militares combinada





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