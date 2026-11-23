El gobierno surcoreano propone una nueva categoría legal para que los clubes de música en vivo permitan el baile, resolviendo conflictos de hace más de una década con las normativas sanitarias.

El Gobierno surcoreano está evaluando la aprobación de una normativa radical que permitiría a los consumidores bailar libremente dentro de los restaurantes. Esta medida surge tras más de una década de controversia legal que ha afectado negativamente a numerosos locales pequeños de música en vivo. Estos negocios se han registrado históricamente como restaurantes generales para poder servir comida y alcohol, evitando así la clasificación como establecimientos de entretenimiento, lo cual implicaba regulaciones más estrictas e impuestos más elevados.

El conflicto legal sobre el baile y la higiene

El núcleo del problema reside en la Ley Federal de Saneamiento de Alimentos del país, la cual prohíbe explícitamente que las personas bailen en los restaurantes. Esta prohibición, que data del final de la Segunda Guerra Mundial, ha generado una situación de incertidumbre jurídica para la industria cultural local. Aunque zonas específicas como el distrito de Mapo-gu en Seúl, donde se ubica el barrio de Hongdae conocido por sus clubes, cuentan con ordenanzas locales que permiten solicitar permisos de baile, estas excepciones se conceden caso por caso. Solo unos pocos distritos en todo el país poseen tales ordenanzas, dejando a la mayoría de los locales en una zona gris legal.

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El caso Ovantgarde como punto de inflexión

Un local de música en vivo en la ciudad costera de Busan, al sureste del país, enfrentó directamente este dilema durante el verano pasado. El establecimiento, denominado Ovantgarde, organiza conciertos y veladas musicales con artistas de todo el país, ofreciendo géneros que van desde el blues y las baladas hasta el rock. En agosto, el local permitió que el público bailara, lo que provocó que las autoridades ordenaran una suspensión inmediata de las actividades. Como consecuencia, el recinto tuvo que cerrar durante dos meses, lo que catalizó una respuesta masiva de la comunidad.

La reacción ante la clausura de Ovantgarde podría parecerse a la trama de la película clásica de 1984 "Footloose", pero representa una lucha real de años contra regulaciones restrictivas. Tras la suspensión, más de 22.000 personas firmaron una petición dirigida al poder legislativo del país para exigir un cambio legal inmediato. Esta movilización social ha sido clave para que las autoridades estén escuchando activamente las demandas del sector.

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Propuesta ministerial y reconocimiento legal

Chae Hwi-young, el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, reconoció el problema en una publicación de Instagram el viernes, expresando su pesar por la vigencia de regulaciones tan obsoletas. El ministerio pretende ahora crear una nueva categoría empresarial que otorgue a los "clubes de música en vivo reconocimiento legal formal". Según las directrices, estos espacios no serían clasificados ni como restaurantes ni como clubes nocturnos, lo que permitiría servir comida y autorizar el baile simultáneamente. Chae Hwi-young afirmó haber visitado personalmente Ovantgarde y reunirse con su propietario y miembros de la comunidad musical independiente para presentar estas propuestas.

El ministro subrayó que los clubes de música en vivo actúan como incubadoras de artistas emergentes y espacios creativos vitales para la experimentación musical. Se argumenta que estos locales deben protegerse para asegurar la próxima generación de músicos que dará forma al futuro de la cultura K, un pilar del poder blando surcoreano. La propuesta fue recibida con entusiasmo por los afectados, quienes llevan tiempo esperando esta actualización normativa.

Impacto en la industria y próximos pasos legislativos

El cambio normativo tiene implicaciones directas para la economía cultural y la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Muchos usuarios de redes sociales han celebrado la noticia, señalando que la medida es urgente para un país que ha apostado por la popularidad mundial de exportaciones como el K-pop, los K-dramas y la K-beauty. La legalización del baile en estos espacios podría revitalizar la escena independiente y facilitar la conexión entre artistas y audiencias locales.

No obstante, el proceso legal podría tardar varios meses en completarse. El ministerio debe redactar la propuesta final, lo que implica consultar con otros organismos gubernamentales relevantes. Posteriormente, el texto se someterá a la Asamblea Nacional para su aprobación legislativa, etapa en la cual el público también tendrá la oportunidad de revisar el borrador. Mientras tanto, los clubes de música en vivo esperan un cambio de suerte, aunque la realidad sigue siendo complicada.

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El local Ovantgarde reabrió oficialmente sus puertas a finales de octubre. Quienes entren ahora al recinto verán carteles musicales a lo largo de la escalera y un escenario elevado para los artistas, pero aún persiste la realidad legal. Varios letreros con austeras letras de imprenta advierten claramente: "Prohibido bailar". La sociedad espera que la nueva legislación transforme esta situación lo antes posible.