Corea del Norte reafirma su estatus nuclear y rechaza el Tratado de No Proliferación

El gobierno de Pionyang sostiene que su arsenal nuclear es un derecho soberano consagrado en su Constitución y rechaza las presiones de la ONU para desnuclearizarse.

El gobierno de la República Popular Democrática de Corea ha vuelto a manifestar su postura intransigente respecto a la posesión de armamento nuclear, rechazando categóricamente cualquier intento de la comunidad internacional por forzar su desnuclearización.

A través de un comunicado emitido por la agencia de noticias oficial KCNA, el embajador de Pionyang ante las Naciones Unidas, Kim Song, ha dejado claro que ninguna presión externa, ya sea diplomática, económica o retórica, logrará alterar el estatus de su nación como un Estado poseedor de armas nucleares. Esta declaración surge en un momento crítico, mientras diversos países signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear se reúnen en la sede de la ONU para discutir la seguridad global y la reducción de arsenales.

Kim Song subrayó que los deseos unilaterales de potencias extranjeras no tienen validez legal ni moral sobre la soberanía de su país, recordando que Corea del Norte no forma parte de dicho tratado, el cual ha estado vigente desde 1970 con el objetivo de evitar la propagación de armas de destrucción masiva. Para el régimen de Kim Jong Un, la capacidad nuclear no es simplemente una herramienta de defensa, sino un pilar fundamental de su identidad nacional y su supervivencia política.

El embajador enfatizó que este estatus ha sido plenamente consagrado en la Constitución de la República Popular Democrática de Corea, la cual define con precisión los principios y las condiciones bajo las cuales se utilizarían estas armas. Desde la perspectiva de Pionyang, el cuestionamiento de sus derechos soberanos por parte de Estados Unidos y otros aliados occidentales carece de fundamento, ya que consideran que su arsenal es la única garantía real contra posibles intervenciones externas.

A lo largo de los años, el país ha llevado a cabo seis ensayos nucleares, lo que ha provocado que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga múltiples y severas sanciones económicas y comerciales. A pesar de este aislamiento, se estima que la nación asiática posee decenas de ojivas nucleares listas para ser desplegadas, consolidando su posición en el tablero geopolítico. Paralelamente, la situación ha generado una profunda preocupación en el seno de las Naciones Unidas.

El secretario general, Antonio Guterres, ha expresado su alarma ante lo que describe como la erosión del espíritu del Tratado de No Proliferación. Según Guterres, la confianza y la credibilidad de los acuerdos internacionales se están desmoronando, mientras que los factores que impulsan la proliferación nuclear se aceleran peligrosamente.

El líder de la ONU lamentó que los compromisos asumidos por las potencias nucleares sigan sin cumplirse, creando un vacío de seguridad que incentiva a otros Estados a buscar el camino de la atomización. Esta crisis de confianza se refleja en las cifras proporcionadas por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri), que indica que para enero de 2025, nueve Estados —incluyendo a Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte— poseían un total de 12.241 ojivas nucleares.

Es alarmante notar que Rusia y Estados Unidos concentran el 90% de este arsenal global, lo que evidencia una asimetría de poder que alimenta las tensiones internacionales. En los últimos tiempos, se ha observado un giro estratégico significativo en la política exterior de Corea del Norte, acercándose estrechamente a la Federación Rusa.

Esta alianza se ha materializado en un apoyo mutuo sin precedentes en el contexto del conflicto en Ucrania, donde Pionyang ha enviado tropas y material bélico para asistir a Moscú. A cambio, se cree que el Kremlin ha proporcionado asistencia tecnológica militar avanzada, lo que podría permitir a Corea del Norte mejorar aún más la precisión y el alcance de sus misiles.

Recientemente, el país ha exhibido su misil más poderoso en un desfile militar, enviando un mensaje claro de fuerza a sus adversarios. Este escenario se ve complicado por la dinámica interna de Estados Unidos y su relación con Corea del Sur, donde se han discutido incrementos en el gasto de defensa para contrarrestar la amenaza del norte.

Incluso se han reportado homenajes oficiales en Pionyang a los soldados caídos en Ucrania, subrayando la profundidad del vínculo militar con Rusia y la determinación de Kim Jong Un de proyectar su influencia más allá de las fronteras de la península coreana





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