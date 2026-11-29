Corea del Norte utiliza una unidad estatal de ciberguerra, la Unidad 121, para robar criptomonedas y financiar las ambiciones nucleares de Kim Jong Un, desafiando las sanciones internacionales.

Corea del Norte se ha transformado en la fuerza de piratería informática más temible del mundo, operando desde un país donde la mayoría de la población carece de acceso al mundo exterior. Aunque los pocos miembros de la élite tienen acceso limitado a una intranet censurada, la cibermilicia del país ha irrumpido espectacularmente en la escena global. Este mes, funcionarios estadounidenses reportaron el mayor robo realizado hasta la fecha por parte de este grupo, sustrayendo criptomonedas por valor de US$ 6.000 millones de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

Este incidente eleva la cifra total que Pyongyang ha sustraído a US$ 13.000 millones. Pionyang ha negado estar implicado en estas acciones, pero los analistas sostienen que estos lucrativos robos han permitido al líder autoritario Kim Jong Un financiar sus ambiciones nucleares. Estas operaciones se llevan a cabo en violación directa del derecho internacional y a pesar de las fuertes sanciones impuestas por la comunidad global.

Also read Adoctrinar a miles de kilómetros: Suiza denuncia que Rusia está captando a menores en un campamento de Corea del Norte

La Formación Militarizada de los Ciberhackers

El fundamento de esta amenaza cibernética se estableció en la década de 1980, cuando el gobernante Kim Il Sung fundó una escuela para estudiantes superdotados en la capital, Pyongyang. Tras presenciar el rápido crecimiento económico de Corea del Sur después de la guerra, Kim Il Sung buscó crear un núcleo tecnológico avanzado. La institución enseñaba disciplinas STEM y idiomas extranjeros en un proceso de selección extremadamente competitivo, donde los estudiantes eran evaluados rigurosamente.

Dentro de este sistema educativo, cada año los 100 mejores estudiantes de informática eran enviados a universidades militares para recibir formación adicional. Los miembros más destacados de cada promoción eran posteriormente enviados a China o Rusia para aprender programación avanzada y técnicas de piratería informática. Ocasionalmente, estos aspirantes a hackers viajaban más lejos mediante intercambios con países occidentales, incluido el Reino Unido a principios de la década de 2010.

Advertisement

La Máquina de Espionaje Estatal y la Unidad 121

Estas oportunidades de formación internacional permitieron a los estudiantes norcoreanos obtener información valiosa sobre los sistemas de software utilizados por importantes corporaciones mundiales. También adquirieron conocimientos más amplios sobre finanzas e ingeniería, según un artículo de 2019 de Jin Shin, director del Instituto de Estrategia Nacional de la Universidad Nacional de Chungnam en Corea del Sur.

Al regresar a Corea del Norte, los mejores graduados son reclutados para la Unidad 121 de las fuerzas armadas. Esta unidad realiza ciberataques por orden del régimen contra bancos extranjeros, instituciones gubernamentales e infraestructuras críticas. Nick Carlsen, investigador sénior de TRM Labs, comparó este proceso de formación con la maquinaria deportiva patrocinada por el Estado de la República Democrática Alemana durante la Guerra Fría, que entrenaba a niños desde temprana edad para convertirlos en atletas olímpicos.

Impacto Financiero y Reacciones del Sector Cripto

La escala de estas operaciones ha generado alarmas significativas en el sector financiero. Changpeng Zhao, cofundador de Binance Holdings Ltd. y ex CEO, declaró que espera que los fondos de los usuarios estén a salvo del ataque informático reciente. La naturaleza estatal de estos crímenes distingue a Corea del Norte de otros actores del cibercrimen.

La información sobre Corea del Norte sigue siendo escasa, llegando a cuentagotas a través de desertores, periodistas y trabajadores humanitarios. Sin embargo, el panorama dibujado por esta limitada información revela un elaborado esfuerzo para formar un ejército de hackers reclutados en escuelas de todo el país. Esta organización representa una de las mayores amenazas cibernéticas modernas del mundo, operando con una eficacia que ha desafiado las medidas de seguridad globales durante más de una década.