El Naegohyang Women's FC de Corea del Norte se proclamó campeón de la Liga de Campeones Asiática femenina, un hito que subraya el éxito del programa deportivo del país, respaldado por Kim Jong Un y basado en una academia juvenil de élite.

El fútbol femenino de Corea del Norte vive un momento histórico. El Naegohyang Women's FC, con sede en Pyongyang, se coronó campeón de la Liga de Campeones Asiática Femenina el mes pasado al derrotar al Tokyo Verdy de Japón por 1-0 en la final celebrada en Suwon, Corea del Sur.

Este triunfo representa un logro extraordinario para un equipo que compite en uno de los países más aislados del mundo. Las jugadoras, recibidas como heroínas a su regreso, fueron elogiadas por el líder supremo Kim Jong Un, quien asistió a un partido de exhibición posterior. En dicho encuentro, el Naegohyang se enfrentó a la selección sub-17 femenina, que días antes había conquistado la Copa Asiática al vencer 5-1 a Japón.

Kim Jong Un calificó a las futbolistas como "mujeres dignas de confianza" y "orgullosas hijas de la patria", según informó la agencia estatal KCNA. El éxito del fútbol femenino norcoreano no es casualidad. Detrás de estos triunfos se encuentra un sistema de formación de élite que comienza desde edades tempranas. La Escuela Internacional de Fútbol de Pyongyang, fundada en 2013 por orden de Kim Jong Un, ha sido el semillero de talentos que hoy brillan en el ámbito internacional.

Allí se forman cientos de niños y niñas de entre 7 y 17 años, muchos de los cuales representan al país en torneos juveniles. La capitana del Naegohyang, Kim Kyong Yong, quien anotó el gol decisivo en la final de la Champions asiática, es un ejemplo de este sistema: empezó a jugar a los 10 años y ha pasado por todas las categorías hasta convertirse en estrella del club.

"Aunque nuestras jugadoras todavía carecen de experiencia en competiciones internacionales de alto nivel, han crecido significativamente como equipo", declaró Kim tras recibir el premio a la jugadora más valiosa. El próximo gran desafío para muchas de estas futbolistas será la Copa Mundial Femenina de Mayores en Brasil. Expertos se preguntan si Corea del Norte, ya campeona mundial sub-17 y sub-20, podrá dar el salto y competir al más alto nivel en la categoría absoluta.

El régimen de Kim Jong Un ha mostrado un renovado interés en el deporte como herramienta de promoción internacional, según un informe del Ministerio de Unificación de Corea del Sur. Sin embargo, la naturaleza hermética del país dificulta conocer en detalle el funcionamiento de su programa deportivo. Lo que es indudable es que el fútbol femenino norcoreano ha demostrado una notable capacidad para formar equipos competitivos, capaces de vencer a potencias como Japón y de inspirar a sus compatriotas.

Las lágrimas de alegría de las jugadoras al levantar el trofeo continental son el reflejo de un esfuerzo que trasciende las barreras políticas y geográficas





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