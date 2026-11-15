Copa del Mundo UCI Benidorm 2027: Últimas entradas y precios oficiales

Última oportunidad para comprar entradas baratas para la Copa del Mundo UCI de ciclocross en Benidorm 2027. Precios, categorías VIP y detalles del evento al 17 de enero.

Benidorm se prepara para acoger una nueva edición de la Copa del Mundo UCI de ciclocross el próximo 17 de enero, consolidando su estatus como un destino de primer nivel en el calendario internacional. Esta cita deportiva cobra una relevancia especial para el público local y los seguidores del ciclismo en pista, ya que el domingo 15 de noviembre representa la última jornada para adquirir entradas al precio más económico disponible. A partir del lunes 16 de noviembre, el costo del acceso general sufrirá un incremento inmediato, pasando de los 19 euros actuales a 22 euros, lo que convierte la compra anticipada en una decisión financiera crucial para los aficionados.

Detalles de las entradas y categorías de precio

El organizador ha establecido una estructura de precios diferenciada para adaptarse a diferentes perfiles de espectadores, asegurando la accesibilidad para las familias. Existe una modalidad de entrada infantil diseñada específicamente para menores de 14 años, la cual se ofrece por un precio simbólico de solo 2 euros. Esta iniciativa no solo fomenta la participación juvenil en el deporte, sino que también cumple con un objetivo social significativo. La totalidad de la recaudación obtenida por la venta de entradas infantiles se destina íntegramente a asociaciones benéficas locales, apoyando directamente a la comunidad de Benidorm.

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Para aquellos asistentes que buscan una experiencia más lujosa y cómoda, se ha habilitado la categoría VIP con un coste de 89 euros para adultos y 20 euros para niños de entre 7 y 14 años. Este pase ofrece beneficios exclusivos que incluyen servicio de comida, paella, café, agua y cinco consumiciones. Además, los titulares disfrutan de acceso a una zona privada equipada con pantallas para la visualización del evento. Por su parte, la modalidad Super VIP se posiciona en la cima de la oferta experiencial con un precio de 189 euros para adultos y 45 euros para niños, garantizando un trato de máximo nivel.

La entrada Super VIP destaca por ofrecer catering gourmet, barra libre, degustación de paella, asientos reservados, pantallas de visualización y, lo que es particularmente valioso en un evento de esta magnitud, aparcamiento reservado. Estas ventajas buscan eliminar las molestias logísticas comunes en grandes competiciones, permitiendo a los espectadores concentrarse únicamente en el espectáculo deportivo. La diferenciación clara entre las categorías permite a cada usuario elegir el nivel de confort y servicio que mejor se ajuste a sus necesidades y presupuesto personal.

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Palmarés reciente y dominios históricos

La competición cuenta con un historial reciente que refleja la alta competitividad y el nivel técnico de las carreras. En la categoría masculina, Mathieu van der Poel se ha impuesto en las ediciones de 2023 y 2026, demostrando una consistencia notable. Wout van Aert logró la victoria en 2024, mientras que Thibau Nys se llevó el triunfo en 2025. Este cuadro de ganadores ilustra la alternancia de potencias en el ciclocross internacional y promete carreras extremadamente disputadas para la próxima jornada.

En la división femenina, la dominancia ha estado marcada por el rendimiento excepcional de Fem van Empel, quien se impuso en las ediciones de 2023, 2024 y 2025. La victoria en 2026 recayó en Lucinda Brand, quien rompió la racha de su rival. Estos resultados subrayan la calidad técnica requerida para ganar en Benidorm y establecen un estándar elevado para los competidores que llegarán a la cita del próximo 17 de enero, tanto en categorías masculinas como femeninas.

Contexto global y proyección futura

La confirmación de Benidorm como sede del Mundial de Ciclocross en 2031 añade una capa de importancia estratégica a cada edición celebrada en la actualidad. Este reconocimiento mundial valida el esfuerzo organizativo y la calidad de las instalaciones del puerto costero. La carrera de 2027 funciona como un ensayo general y una prueba de fuego para la infraestructura que deberá soportar el evento más grande del deporte dos años después.

El cronograma oficial establece claramente la fecha límite para la tarifa reducida. La jornada del domingo 15 de noviembre es el último día para aprovechar el precio de 19 euros para la entrada general. El cambio a 22 euros entrará en vigor inmediatamente al comenzar el lunes 16 de noviembre. Esta ventana de tiempo limitada crea una urgencia operativa para los compradores que planean asistir a ver la acción del próximo enero, obligando a una planificación inmediata.