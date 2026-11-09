COP31 Turquía: Acuerdo electrificación y financiación Sur Global sin Pedro Sánchez

La COP31 en Turquía inicia negociaciones sin Pedro Sánchez. El Sur Global exige financiación. La UE busca meta electrificación 50%. Avances combustibles fósiles.

La COP31 en Turquía inicia negociaciones sin Pedro Sánchez. El Sur Global exige financiación. La UE busca meta electrificación 50%. Avances combustibles fósiles.

Cierre COP31 Brasil y Contexto COP31 Turquía

La cumbre del clima de 2025 en Brasil se cerró sin objetivos concretos sobre el fin de los combustibles fósiles. Turquía abre este lunes sus puertas a la COP31. Las negociaciones durarán hasta el 20 de noviembre. Gobiernos negocian rodeados por activistas y empresas. El Sur Global exigirá más recursos al Norte industrializado. La derrota de los republicanos de Donald Trump influye en el escenario. No se espera un efecto inmediato tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Sí se ve el punto de partida para políticas anticlimáticas.

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Meta Electrificación Energía y Compromisos UE

En España, la electrificación está en torno al 22%. El plan energético vigente hasta 2030 establece un objetivo del 48%. Organismos insisten en el objetivo global del 35% para 2035. La UE debería comprometerse al 50% según expertos. Las negociaciones empiezan este lunes a nivel técnico. La siguiente semana es nivel político y ministerial. Se espera menos dificultad para cerrar este objetivo. Es prioritario que sea vinculante y no informal.

Iniciativa España Colombia Brasil Transición Energética

La presidencia turca de la COP31 busca un acuerdo clave. La vista puesta en marzo de 2027 es crucial. Debería cerrarse un acuerdo mundial contra la contaminación. Este sector dirige la industria de los combustibles fósiles. La sustitución por energías renovables avanza lentamente. España, Colombia y Brasil encabezaron una iniciativa previa. Gustavo Petro presidió entonces la cumbre en Belén. La ausencia de avances en la COP30 motivó esta alianza. La COP de este año ampliará este grupo si tiene éxito.

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Exigencias Sur Global Financiación Climática

El Sur Global vuelve a ser foro de lucha climática. Se requiere aportación de más recursos económicos. Se acuerda un mecanismo de adaptación y mitigación. Este BAM se creó en la COP30 de Brasil. Garantiza que la descarbonización no recaiga en países pobres. El abandono del gas, petróleo o carbón requiere fondos. El Sur Global pide aportaciones a países industrializados. El éxito de estas peticiones está por ver aún. La UE ya ha dicho que no asumirá nuevos compromisos financieros. EEUU y China tampoco están cumpliendo sus obligaciones.

Ausencia Pedro Sánchez y Historia Presidencias COP

Será la primera Cumbre del Clima sin Pedro Sánchez. Es desde que es presidente del Gobierno de España. La ausencia coincide con el inicio de la precampaña. Sánchez ha acudido siempre a estas citas desde Katowice en 2018. También estuvo en Madrid por la crisis social en Chile. Asistió a la COP28 de Dubái y la simbólica COP30. Pedía más ambición climática y anuncios sobre financiación. Otras cumbres han tenido recortes de financiación global. La UE recorta su ayuda al calentamiento global. La COP31 prueba la determinación real del Norte industrializado.