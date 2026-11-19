El texto revisado de la COP31 en Antalya elimina la cifra de 120.000 millones de dólares para adaptación climática. Países petroleros lograron esta modificación bajo el requisito de consenso de la ONU.

El anteproyecto oficial de la Cumbre del Clima (COP31) celebrada en Antalya, Turquía, presenta modificaciones sustanciales respecto a los borradores iniciales, destacando la retirada explícita de la meta de financiación para la adaptación climática. El documento elimina la propuesta de triplicar las ayudas para adaptarse al cambio climático hasta alcanzar los 120.000 millones de dólares anuales para el año 2035. Esta cifra, que figuraba expresamente en versiones anteriores, ha desaparecido del texto final a petición de potencias petroleras.

Presión de Arabia Saudí y Rusia sobre la ONU Clima

Los países del Golfo Pérsico, liderados por Arabia Saudí, junto con Rusia, ejercieron una presión decisiva para lograr la eliminación de este compromiso financiero específico. Según indican observadores citados por la agencia de noticias DPA, estos actores aprovecharon la estructura de toma de decisiones de la ONU, donde las decisiones climáticas requieren consenso. Este mecanismo permitió bloquear la inclusión de la cifra de 120.000 millones de dólares, argumentando en contra de las obligaciones financieras vinculantes en este ámbito. El resultado es un texto que ya no reconoce explícitamente este mínimo de financiación para la adaptación, aunque conserva llamamientos genéricos a realizar esfuerzos hacia la triplicación.

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Mantienen el objetivo de 35% de electricidad renovable

A pesar de los recortes en financiación, el documento mantiene la propuesta técnica de elevar al 35% el peso de la electricidad en el consumo final mundial de energía para 2035. Junto a este dato clave, se conserva la meta de triplicar la capacidad renovable mundial. Sin embargo, se introduce un matiz importante en el lenguaje sobre el calentamiento global. El texto aborda los niveles preindustriales, pero busca minimizar la magnitud y duración del rebasamiento del límite de temperatura. Además, mantiene la referencia ya presente en el primer borrador al aumento del 21% de la financiación climática procedente de bancos multilaterales, consistente en proporcionar 120.000 millones de dólares anuales y movilizar otros 65.000 millones en capital privado. Estas cantidades corresponden estrictamente a la financiación de los bancos multilaterales y son distintas del mínimo para adaptación que se ha retirado del texto.

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Críticas de 350.org y Andreas Sieber sobre combustibles fósiles

La organización ambientalista 350.org ha emitido una crítica contundente contra las modificaciones aprobadas en Antalya. Andreas Sieber, jefe de estrategia política de 350.org, ha lamentado que el texto deja la puerta abierta para que los combustibles fósiles se disfracen de electrificación limpia. Sieber denuncia que el documento combina la resistencia del Norte Global a aportar financiación justa, tal como se comprometió en París, con el bloqueo de los grandes productores de combustibles fósiles. Argumenta que, en lugar de aceptar una salida clara y hojas de ruta para abandonar los hidrocarburos, se promueven tecnologías de captura de carbono que considera costosas y poco fiables para resolver el problema climático real.

Evaluación positiva parcial del Instituto Grantham y Bob Ward

En contraste con las críticas de 350.org, el director de Políticas y Comunicaciones del Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics and Political Science, Bob Ward, ha valorado de forma positiva aspectos del borrador. Ward destaca la propuesta de la hoja de ruta que conecta Antalya con Addis Abeba sobre la integridad de la información climática. Según sus declaraciones, este es el lenguaje de las Naciones Unidas para abordar la desinformación, la cual representa una amenaza real para los procesos democráticos y la acción climática en todo el mundo. A pesar de esta valoración positiva sobre la comunicación, persisten las preocupaciones sobre la falta de bases claras y hitos concretos para triplicar la financiación de adaptación sin la cifra vinculante de 120.000 millones de dólares.