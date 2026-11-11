COP31 Antalya: Turquía impulsa descarbonización y acción climática real

La COP31 en Antalya busca transformar compromisos en acciones concretas de descarbonización. Líderes de 162 países debaten financiación, electrificación y resiliencia para mantener el objetivo de 1,5 °C.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP31 se desarrolla actualmente en Antalya, Turquía, con una agenda centrada en la transición de los discursos a la ejecución práctica. El evento, que tiene como fecha límite de cierre el 20 de noviembre, reúne a representantes de 162 países bajo la presidencia del Ministro Murat Kurum de Turquía y con la participación clave del Ministro Chris Bowen.

Ejecución de medidas contra el calentamiento global

La cumbre pone el foco principal en la implementación de medidas tangibles capaces de preservar el objetivo de limitar el aumento de temperatura a 1,5 °C. Tras años de negociaciones basadas en promesas, este año la prioridad es la financiación y la aplicación directa de estrategias de descarbonización a nivel global.

Also read COP31 en Turquía: Alertas climáticas, caos organizativo y llamados a la cooperación internacional

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha instado a los participantes a tomar en serio la crisis climática actual. Guterres hizo referencia explícita a los desastres ocurridos durante el año 2026, incluyendo inundaciones e incendios, solicitando a los líderes mundiales que aceleren la lucha contra el cambio climático y ofrezcan resultados más allá de las palabras.

Iniciativas turcas y sectores prioritarios

Turquía lidera una iniciativa climática impulsada por su Ministerio de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, que propone que la electricidad represente al menos el 35 % del consumo final de energía mundial para el año 2035. Este objetivo abarca la electrificación de edificios, automóviles y otros medios de transporte.

Advertisement

Entre los temas centrales figuran los efectos del cambio climático en la salud y la alimentación, la reducción de residuos y el fortalecimiento de la resiliencia urbana. La reunión de jefes de Estado y de gobierno incluye sesiones dedicadas al Residuo Cero y a las Ciudades Resilientes y Entorno Construido.

Participación española y actores privados

España participa con una delegación presidida por su ministra de Medio Ambiente, quien ha asegurado que el país jugará un papel determinante en esta edición. Junto al Gobierno, organizaciones como BBVA participan como Global Banking Partner, apoyando la dimensión financiera de la transición ecológica.

La estructura logística de la cumbre incluye 225 pabellones solicitados por 98 países, 72 ONG, 39 organizaciones intergubernamentales y 16 agencias de la ONU, marcando un máximo histórico. El centro diplomático alberga las negociaciones oficiales, mientras la Zona Verde facilita la participación de empresas, universidades y ciudadanos.