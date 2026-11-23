La cumbre climática de Antalya termina sin pacto histórico. La Unión Europea y otros actores clave rechazan el texto por no prohibir los fósiles, marcando un punto de inflexión en la geopolítica ambiental.

La Conferencia de las Partes número treinta y uno (COP31) celebrada en Antalya, Turquía, ha concluido sin alcanzar un pacto político final ni un texto de consenso entre las aproximadamente doscientas delegaciones presentes. Este resultado marca un hito sin precedentes en la historia de las cumbres climáticas de la ONU, constituyendo la primera ocasión desde la controversial cumbre de Copenhague de 2009 que una conferencia de este tipo termina sin una declaración final acordada. La ausencia de un documento vinculante supone un revés significativo para el multilateralismo y evidencia la profunda fractura en la gobernanza global del clima.

Bloqueo en la eliminación progresiva de los fósiles

La causa central de la ruptura durante las dos semanas de negociaciones en Antalya fue la exclusión de una cláusula clave que exigía el abandono de los combustibles fósiles. El documento propuesto por la presidencia conjunta turco-australiana contemplaba masivas inversiones en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, medidas defendidas por los principales productores de petróleo como Arabia Saudí. Sin embargo, la Unión Europea y otros nations con objetivos climáticos más ambiciosos rechazaron firmemente este borrador, considerándolo una omisión inaceptable que no respondía a la urgencia de la emergencia climática actual.

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A diferencia de cumbres anteriores, donde se había aceptado una omisión parcial de esta referencia tras intensos debates, en Antalya las naciones más comprometidas trazaron una línea roja definitiva. Los delegados de la UE argumentaron que cualquier texto que no mencionara explícitamente la necesidad de dejar atrás los hidrocarburos representaba un retroceso político respecto a los compromisos ya asumidos en conferencias previas. Esta postura inflexible llevó al colapso de las negociaciones, dejando sin resolver la disyuntiva entre la transición energética real y las soluciones basadas en la tecnología de fósiles.

Posturas de Arabia Saudí y la defensa de la integridad climática

Analistas de primer nivel han identificado a Arabia Saudí como el principal obstáculo para cualquier avance significativo en la eliminación de los combustibles fósiles. Benjamin Hare, fundador y director ejecutivo de Climate Analytics, señala que el país ha ejercido durante más de treinta años una influencia desmesurada y una oposición implacable a la acción climática. Hare destaca que esta nación ha sido responsable de bloquear avances en tres de las últimas cinco cumbres, incluyendo Sharm el Sheij, Bakú y la reciente Antalya.

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En contraposición a la narrativa de fracaso, Hare interpreta la falta de acuerdo como una victoria estratégica para la integridad de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Según su análisis, los países que rechazaron firmar el documento no fracasaron, sino que defendieron exitosamente el marco multilateral frente a un ataque coordinado de intereses petroleros. Esta interpretación sugiere que la negativa a suscribir un texto débil es preferible a la aprobación de un acuerdo que socave los principios básicos de la lucha contra el calentamiento global.

Críticas a la irrelevancia de las cumbres anuales

El profesor Caparrós, catedrático de Economía en la Universidad de Durham y investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofrece una perspectiva crítica sobre la utilidad de estas reuniones anuales. Aunque reconoce que la COP31 en Antalya ha batido todos los récords de participación institucional, Caparrós califica el evento como irrelevante para la crisis real. Argumenta que el mundo no necesita nuevas declaraciones simbólicas cada año ni negociaciones de último minuto centradas en matices textuales menores.

Caparrós sostiene que ni los líderes mundiales, ni la prensa, ni los lectores ciudadanos creen ya en la eficacia de estas últimas horas de negociación para generar cambios tangibles. La ausencia de figuras políticas de alto nivel en la cumbre ha reforzado la percepción de que el proceso ha sido capturado por la burocracia y el lobby de los combustibles fósiles. Esta desconexión entre la magnitud del evento y su impacto político real plantea dudas sobre el futuro modelo de gobernanza climática internacional.

Consecuencias para el futuro de la política climática global

La decisión de la Unión Europea de no respaldar el documento final de Antalya refuerza la postura de que un mal acuerdo es claramente peor que la ausencia de acuerdo. Este precedente establece un estándar más alto para las negociaciones futuras, señalando que los países no aceptarán compromisos diluidos por la presión de los petroestados. Para Hare, la comunidad internacional debe prepararse para plantar cara directamente a Arabia Saudí si desea avanzar genuinamente en el abandono de los hidrocarburos.

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Las próximas etapas de la diplomacia climática deberán enfrentar el desafío de reconstruir la confianza y la eficacia del proceso COP. La experiencia de Antalya demuestra que la presión del sector fósil sigue siendo el factor determinante en el ritmo de la transición energética. Sin una voluntad política decidida que priorice la eliminación progresiva de los combustibles fósiles sobre las soluciones tecnológicas ambiguas, el multilateralismo climático podría seguir estancado en ciclos de inacción simbólica.