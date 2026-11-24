La Coordinadora Juvenil Socialista, grupo de Albacete, denuncia el fracaso del progreso y exige una revolución socialista frente a la precariedad juvenil en España.

La Coordinadora Juvenil Socialista ha consolidado su presencia en Albacete como una fuerza política disidente que rechaza la integración en las estructuras parlamentarias tradicionales. Este colectivo juvenil, que surgió en marzo de 2024, se define explícitamente como marxista revolucionario y comunista, distanciándose tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Comunista de España ( PCE) al que pertenecían sus fundadores.

Origen de la ruptura con el PCE y el PSOE

El nacimiento de esta organización respondió a la fractura de jóvenes militantes del PCE con la formación matriz tras la percepción de subordinación histórica hacia Izquierda Unida. Esta alineación incluyó la participación en gobiernos de coalición, decisión que muchos jóvenes consideraron una traición a los principios de lucha de clases. Nico Aguilar, portavoz de 29 años y camarero, explica que este grupo busca crear una alternativa donde la juventud trabajadora se organice independientemente de los partidos y sindicatos mayoritarios.

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Activismo urbano en zonas de Albacete

En la ciudad albaceteña, el colectivo ha establecido un referente activista mediante las Asambleas locales de la Juventud Trabajadora (AJT) en barrios como Carretas y Franciscanos. Estas asambleas operan fuera de las listas electorales y se centran en la vida de los barrios, el acceso a la vivienda y la organización de charlas y talleres. Su estructura militante les ha permitido mantener una presencia constante en la calle, diferenciándose de la rigidez burocrática de las organizaciones establecidas.

Crítica a la huelga general del 11N

Durante la huelga general del 11 de noviembre, la Coordinadora participó en un comité unitario junto a la Asamblea de la Vivienda de Albacete y sindicatos como CCOO y UGT. Sin embargo, criticaron duramente la falta de voluntad real en los piquetes de paro, señalando que estos solo se mostraban activos ante cámaras de televisión. Consideraron que la acción sindical carecía de sustancia y reflejaba un sindicalismo agotado sin relevo generacional.

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Denuncia del fracaso del progresismo español

Nico Aguilar afirma que el gobierno progresista, Sumar y Podemos actúan como muletas que perpetúan la miseria juvenil. El origen de la crisis se sitúa en 2007 con la caída financiera global, provocando una migración masiva de jóvenes y una peor realidad laboral que antes de la crisis. Tras ocho años de gobierno, sostienen que la situación de la clase trabajadora joven ha empeorado significativamente.

Expansión regional en Castilla-La Mancha

La organización opera en asambleas constituidas en Guadalajara, Cuenca y Albacete, integradas en el Movimiento Socialista Internacional. Su objetivo es extender la conciencia socialista para superar el sistema capitalista, al que consideran la raíz del fascismo y el autoritarismo estatal. Aunque pueden haber unidades de acción puntuales, mantienen su independencia organizativa y apuestan por una revolución social frente a la degeneración política actual.