Convocatoria de Luis de la Fuente para España ante Chequia e Inglaterra: Ausencias clave

Luis de la Fuente anuncia la lista de la selección española para la Nations League. Sin Olmo ni Rodri, se definen las dudas en la medular y las opciones para los partidos del 12 y 15 de noviembre.

El seleccionador Luis de la Fuente ha oficializado este jueves 12 de noviembre la lista de jugadores convocados por la Selección Española de Fútbol para disputar los dos últimos compromisos del año 2026. El anuncio se ha realizado mediante un vídeo oficial, cumpliendo con el protocolo habitual de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para dar transparencia al proceso de selección.

La prioridad inmediata de Luis de la Fuente es consolidar la racha imbatible en la Liga de Naciones de la UEFA. España, vigente campeona del mundo, ha sumado cuatro victorias consecutivas y los doce puntos perfectos en la fase de grupos. Esta racha garantiza ya el pase a los cuartos de final, un logro histórico que cierra una fase inicial perfecta bajo su dirección técnica.

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Ausencias de Olmo y Rodri afectan al medio campo

La novedad más significativa de esta convocatoria es la confirmación de la ausencia de Marc Cucurella en la lista, aunque el dato más contundente radica en las ausencias en la línea medular. El seleccionador Luis de la Fuente no ha contado con Dani Olmo ni con Rodri para los dos próximos partidos, lo que genera un vacío estratégico en la plantilla.

La falta de Rodri y Olmo traslada el centro de decisión técnica a la zona de creación del equipo. Esta situación abre la puerta a que futbolistas como Luis Milla y Pablo Barrios inicien los encuentros con una clara ventaja competitiva para ocupar esos espacios de vital importancia en el esquema táctico que prepara Luis de la Fuente.

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El banquillo ofrece múltiples alternativas para cubrir las vacantes dejadas por las bajas. Dentro del abanico de opciones disponibles para Luis de la Fuente, figuran nombres con experiencia de talla internacional como Isco, Gavi y Juan Bernat, quienes deberán demostrar su adaptación a las nuevas demandas del equipo nacional.

Cronograma de partidos en Praga y Madrid

El calendario oficial establece dos fechas cruciales para la continuidad deportiva de Luis de la Fuente y sus jugadores. El primer encuentro tendrá lugar el jueves 12 de noviembre a las 20:45 horas, con el duelo entre República Checa y España en el Epet Arena de Praga. Este partido sirve como primera prueba de resistencia en terreno rival.

La vuelta se disputará el domingo 15 de noviembre, también a las 20:45 horas, pero esta vez en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. En este encuentro, España recibirá a Inglaterra. La victoria en el primer duelo otorga una ventaja psicológica y deportiva para la definición del primer puesto del grupo.

La definición del liderato en la fase de grupos tiene implicaciones directas para la postemporada. El equipo que ocupe la primera posición del grupo tendrá la ventaja de disputar la vuelta de las eliminatorias de cuartos de final en casa. Este factor logístico es determinante para la estrategia que plantea Luis de la Fuente de cara a los dos próximos días.

Rueda de prensa y novedades en otras disciplinas

El seleccionador Luis de la Fuente comparecerá ante los medios de comunicación el jueves 12 de noviembre a las 12:30 horas. La conferencia de prensa se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se detallarán las razones técnicas de las bajas y las expectativas para los enfrentamientos contra Chequia e Inglaterra.

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Más allá del fútbol, el panorama deportivo español registra otras noticias relevantes en esta misma jornada. El boxeador Ilia Topuria ha concedido su primera entrevista tras la derrota sufrida en la Casa Blanca el miércoles 11 de noviembre. Topuria afirmó a ABC que jamás se rendirá, cerrando así su respuesta al incidente deportivo.

En el ámbito de la Europa League, el Real Sociedad se prepara para enfrentarse al Lyon. Este partido es de vital importancia para la clasificación europea de ambos clubes. La prensa deportiva sigue detallando dónde ver en televisión y online el encuentro del Real Sociedad y a qué hora exacta se desarrolla esta eliminatoria continental.

La gestión del equipo nacional bajo la dirección de Luis de la Fuente demuestra una capacidad de adaptación constante. La ausencia de figuras estelares como Rodri y Olmo pone a prueba la profundidad de plantilla, mientras que la racha de victorias mantiene la moral alta. La concentración en Las Rozas marcará el tono de los preparativos finales para Luis de la Fuente.

Los aficionados pueden esperar un debate intenso sobre la titularidad en el centro del campo. Nombres como Luis Milla y Pablo Barrios buscan consolidarse como las nuevas piedras angulares del mediocampo español. La respuesta de estos jugadores definirá la eficacia del esquema que Luis de la Fuente presentará ante Chequia e Inglaterra en los próximos días.